Der Primetime-Verlauf: Sat.1 und RTL kämpfen ums gleiche Publikum

Beim Blick auf den Nutzungsverlauf der von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone Haushalte zeigt sich am Dienstagabend, dass es für Sat.1 immer dann stark nach oben ging, wenn RTL in eine Werbepause wechselte - was vor allem bedeutet, dass sich die Zielgruppen von "Bauer sucht Frau" und "Hochzeit auf den ersten Blick" offenbar stark überschneiden, womit sich die beiden Formate das Leben gegenseitig schwerer machen.

Außerdem ist schön zu sehen, dass die Übertragung des Fußball-Länderspiels der Frauen zwischen Deutschland und Italien erst in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt aufnahm. Zunächst entschieden sich viele wohl lieber für den ZDF-Film "Blackout bei Wellmanns". Dass das ZDF anders als an den meisten anderen Montagen aber keinen Krimi, sondern eine Komödie zeigte, sorgte auch dafür, dass das ZDF im Verlauf schon viel Publikum verlor.

Der Vorabend-Verlauf

Am Vorabend herrschte weitgehend Business as usual. Das Erste verzeichnete während "Brisant" udn "Wer weiß denn sowas?" wieder eine rasant ansteigende Nutzung, RTL nahm mit "Explosiv" und "Exclusiv" Anlauf für den großen Peak bei "RTL aktuell" und die "Tagesschau" sorgte wieder für eine regelrechte Wand ab kurz vor 20 Uhr.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Edeka ist der Schwarz-Gruppe auf den Fersen

Während Amazon und Lindt das Ranking der Marken mit der höchsten Bruttoreichweite anführt, findet sich dahinter ein Trio der Lebensmitteleinzelhändler. Die dem Fernsehen traditionell sehr zugetane Schwarz-Gruppe ist mit Lidl und Kaufland da gleich zwei Mal mit dreistelligen XRP-Zahlen vertreten, doch auch Edeka hatte mit über 90 XRP einen seiner stärksten TV-Werbetage dieses Jahres.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.