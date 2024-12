Der Primetime-Verlauf: Später Aufschwung für Lanz

Markus Lanz hat am Donnerstagabend mit seinem Jahresrückblick nach einer halben Stunde plötzlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer eingebüßt - das geht aus der Verlaufskurve von All Eyes on Screens hervor. Demnach ließ das Interesse nach, als die Spieler der Fußball-Nationalmannschaft zum Interview zugeschaltet waren. Einen kräftigen Aufschwung erfuhr die ZDF-Show noch einmal ab 21:45 Uhr, als die Krimi-Fans der ARD den Sender wechselten.

Beim Jahresrückblick von Dieter Nuhr im Ersten blieb die Reichweite indes ziemlich stabil bis zum Schluss - wer hier einmal einschaltete, blieb also dran. Einen späten Aufschwung gab's daneben für Sat.1, wo das "1% Quiz" mit Jörg Pilawa nach 21:45 Uhr ebenso wie Lanz im ZDF seine höchsten Reichweiten verbuchte.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Magazin-Aufschwung bei RTL

RTL konnte sich am Donnerstag einmal mehr auf seine Magazin- und Nachrichtenstrecke am Vorabend verlassen. Ab 18:00 Uhr legte zunächst "Explosiv" und schließlich auch "Exclusiv" kontinuierlich zu, ehe "RTL aktuell" abermals für einen spürbaren Einschaltimpuls sorgte. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten aber noch vor dem Wetter ab, ehe die Reichweite mit Beginn von "Alles was zählt" deutlich zurückging. Allerdings hielt die Soap ebenso wie "GZSZ" im Anschluss ihr Publikum konstant bei der Stange.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Rewe erhöht den Werbedruck

Rewe hat am Donnerstag die Spitzenposition im Werbe-Ranking übernommen. Die Supermarktkette erhöhte wenige Tage vor Weihnachten die Zahl ihrer Werbespots auf über 200 und schaffte damit eine Reichweite von 157,54 XRP. Das reichte nicht nur, um Lindt auf den zweiten Platz zu verweisen, sondern auch Konkurrenten wie Lidl und Kaufland abzuhängen. Bemerkenswert: Edeka schaffte ebenso wie Aldi keinen Sprung in die Top 10.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.