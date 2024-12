Der Primetime-Verlauf: "Tatort" verliert kräftig

Sowohl der Schweizer "Tatort" im Ersten als auch der ZDF-Film "Nelly und das Weihnachtswunder" nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer restlos überzeugt. Beide Produktionen verloren im Laufe des Abends an Reichweite – insbesondere für den Krimi ging es in der ersten Hälfte kräftig nach unten. Umgekehrtes Bild bei ProSieben: Dort lockte Tom Cruise mit "Top Gun: Maverick" insbesondere am späten Abend noch einmal einige Fans vor den Fernseher – am stärksten war die Schlussphase.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: RTLzwei mit "Charlie" im Aufwind

Am Vorabend erfuhr RTL mit dem Spielfilm "Eine Königin zu Weihnachten" einige Zugewinne, vor allem aber die Nachrichten sorgten um 18:45 Uhr für einen Aufschwung. Die Freude währte aber nur kurz, weil die NFL im Anschluss für einen massiven Reichweiten-Einbruch sorgte. Kontinuierlich nach oben zeigte dagegen der Trend bei RTLzwei, wo "Charlie und die Schokoladenfabrik" insbesondere in der ersten Stunde für erkennbare Einschaltimpulse sorgte.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag gab's einen Gleichstand bei den Vermarktern: Sowohl die Ad Alliance als auch Seven.One Media erreichten jeweils eine Werbe-Reichweite von 41 Prozent. Dass Seven.One zu den Kölner Kollegen aufschloss, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sowohl ProSieben als auch Sat.1 in der Primetime mit Filmen punkteten, während RTL mit der NFL nur überschaubare Reichweiten verzeichnete.

Werbe-Ranking: Spitzen-Wert für Amazon

Amazon hat am Sonntag eine starke Reichweite eingefahren: Mit 281 ausgestrahlten Spots kam das Unternehmen auf eine Reichweite von 208,46 XRP und lag damit knapp vor Sky, wobei hier auch die Eigenwerbung auf den eigenen Sendern eingerechnet ist. Lidl belegte mit 133,33 XRP den dritten Rang, hielt aber erkennbaren Abstand zum Spitzenreiter, der kurz vor Weihnachten somit noch einmal kräftig aufdrehte.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.