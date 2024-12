Der Heiligabend-Verlauf

Durch die Bescherung hat sich die Fernsehnutzung an Heiliabend auf den späteren Abend verschoben. Das zeigt sich vor allem bei "Kevin - Allein zu Haus" sehr gut: Der Film hat erst kurz vor 22 Uhr seine höchste Reichweite eingefahren. Auch "Der Herr der Ringe" konnte bei ProSieben kontinuierlich zulegen - hier war der Peak sogar erst nach 22:30 Uhr erreicht.

Die Verlaufsdaten von All Eyes on Screens zeigen zugleich, dass es der ARD mit der "Feuerzangenbowle" gelang, bis 22:30 Uhr noch einmal viele Zuschauerinnen und Zuschauer einzusammeln, nachdem der Klassiker zunächst für einige Abschalter sorgte.

© AEOS

Der Verlauf vom 1. Weihnachtstag

Am 1. Weihnachtstag waren die "Kevin"-Fans schon recht früh am Abend zur Stelle. Die größten Zugewinne schaffte im Laufe des Abends jedoch Günther Jauch, dessen Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?" offenbar vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auch zu späterer Stunde noch eine schöne Alternative bot. Tatsächlich war der Reichweiten-Höchstwert erst gegen 22:30 Uhr erreicht - aber auch danach hielt die RTL-Show noch viele Fans vor dem Fernseher.

Auffällig: Wenn sich "WWM" in die Werbepause verabschiedete, zog die Reichweite der "Helene Fischer Show" im ZDF erkennbr an - insbesondere gegen 20:45 Uhr schalteten offensichtlich viele RTL-Zuschauer zur Musikshow.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: P&G mischt Top 10 auf

Am 1. Weihnachtstag war Amazon die reichweitenstärkste Marke in den Werbeblöcken. 134,32 XRP betrug die Reichweite. Stark war zugleich die Performance von Procter & Gamble: Gleich fünf Marken - nämlich Wick, Lenor, Pampers, Always und Ariel - schafften den Sprung in die Top 10.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.