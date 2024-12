Der Primetime-Verlauf: RTLzwei-Film bis zum Schluss im Aufwind

Das Ende des ZDF-Krimis "Die Toten vom Bodensee" hat der ARD-Rateshow "Wer weiß denn sowas? XXL" am Montagabend mit einem Schlag viele zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer gebracht. Die Reichweite der Sendung mit Kai Pflaume blieb dann auch bis zum Schluss nahezu konstant - wer einmal einschaltete, blieb also auch dran.

Für "Bauer sucht Frau International" gilt das hingegen nicht: Das Special der RTL-Show startete zwar gut in den Abend, verlor aber nach fast jeder Werbepause an Reichweite, die auch nicht mehr aufgeholt werden konnte. RTLzwei wiederum sammelte über den Abend hinweg eifrig Zuschauerinnen und Zuschauer ein - dank des Spielfilms "Die Verurteilten", der seinen Peak erst ganz am Ende erreichte.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Pflaume sammelt Zuschauer ein

Am Vorabend konnte die reguläre Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" wieder viele Einschalter abgreifen. Die Reichweiten-Kurve der Rateshow zeigte auch zum Start in die neue Woche wieder kontinuierlich nach oben - ähnlich übrigens wie bei RTL, wo ab 18:00 Uhr für eine Stunde nahezu durchweg steigende Zuschauerzahlen gemessen wurden. Der Höhepunkt war gegen 19:00 Uhr bei "RTL aktuell" erreicht.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Rewe trommelt für Bonus

Rewe trommelt zum Start in die Woche für sein neues Bonus-Programm und schaltete am Montag insgesamt 163 Spots im deutschen Fernsehen. Mit einer Reichwiete von 114,13 XRP verpasste die Supermarktkette nur knapp den Platz auf dem Treppchen, wo stattdessen Pampers, Sky und Wick landeten. Die Rewe-Tochter Penny erreichte mit knapp mehr als 100 XRP immerhin noch den neunten Platz im Werbe-Ranking.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.