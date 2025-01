Unter dem Namen Kleiderkreisel konnten Personen früher gebrauchte Kleidung oder Accessoires weiterverkaufen. Inzwischen hört die App auf den Namen Vinted. Um die Bekanntheit in Deutschland zu steigern, hat das litauische Unternehmen jetzt eine große Werbekampagne gestartet, die in den zurückliegenden Tagen im Fernsehen einen Impact hinterlassen hat. Pünktlich zum Wochenbeginn am 6. Januar sind drei verschiedene Spots an den Start gegangen. In der Spitze waren mehr als 200 Spots pro Tag zu sehen.

In der gesamten Woche schaltete Vinted 1.283 Spots in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von 594 XRP. Damit war es für das Secondhand-Label die mit Abstand erfolgreichste Werbewoche im Fernsehen. Im Herbst 2024 startete man einen kleinen, eineinhalb Monate andauernden Testballon mit einigen wenigen Spots. Damals schaltete man in der Spitze 42 Spots pro Tag - kein Vergleich zur Werbe-Offensive jetzt. Vinted brachte es damit in der vergangenen Woche auf Platz vier der reichweitenstärksten Marken.

Von der initiierten Werbekampagne profitiert haben eine Reihe von Sendern. Die meisten Vinted-Spots waren bei Deluxe Music (10,3 Prozent) zu sehen, aber auch im Pay-TV war die Marke sehr präsent, etwa bei 13th Street (7,7 Prozent). Bei den großen Sendern waren vor allem bei RTL viele Vinted-Spots zu sehen, die Kölner vereinten 7,4 Prozent aller Schaltungen auf sich, hinzu kommen noch 6,6 Prozent der Spots, die auf Vox entfielen. Auch Super RTL und RTLup wurden belegt. ProSieben und Sat.1 kamen jeweils nur auf 2,9 und 2,4 Prozent der Vinted-Spots, einige mehr liefen bei Sixx.

© All Eyes On Screens

Reichweitenstärkste Marke war in der vergangenen Woche Shop Apotheke. Mit fast 1.500 Spots brachte man es auf 1.022 XRP - das reichte mit Abstand zu Platz eins in den Markencharts. McDonalds warb sogar 1.781 Mal in den Werbeblöcken der Sender, erzielte mit 714 XRP aber trotzdem ein deutlich niedrigeres Ergebnis. Bronze sicherte sich Penny mit 631 XRP.

Auf die guten Vorsätze, die sich viele Menschen nach den Feiertagen und zum neuen Jahr vorgenommen haben, aufspringen will ganz offensichtlich auch Weight Watchers. Gleich 761 Spots schaltete man in den zurückliegenden sieben Tagen, das entsprach 345 XRP. Weight Watchers tritt normalerweise das ganze Jahr über hinweg werbetechnisch in Erscheinung, in der vergangenen Woche erreichte man damit aber besonders viele Menschen - es waren so viele weit seit einem Jahr nicht mehr. Die meisten Spots entfielen mit Abstand auf RTLzwei, wo 12,8 Prozent aller Schaltungen zu sehen waren. Dahinter rangieren Tele 5 (6,7 Prozent), N24 Doku (6,44 Prozent) sowie RTL, Kabel Eins und WarnerSerie mit jeweils 6,0 Prozent aller Spots.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.