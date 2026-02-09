Schon mehrfach ist die Ferrero-Marke Kinder in diesem Jahr auf Wochensicht auf den ersten Platz im Werberanking von All Eyes on Screens gekommen, zuletzt zwischen dem 26. Januar und 1. Februar. In der zurückliegenden Woche ist Kinder nun erneut reichweitenstärker unterwegs gewesen als die Konkurrenz - und dabei hat Ferrero mehrere Schippen draufgelegt. Mit 1.730 Spots brachte man es auf eine Bruttoreichweite in Höhe von rund 1.200 XRP.

Zum Vergleich: Die P&G-Marken Wick (674 XRP) und Pampers (552 XRP) vervollständigten das Werbe-Treppchen, lagen aber schon deutlich hinter Kinder, das in den vergangenen sieben Tagen aus allen Rohren feuerte. Beworben wurde die ganze Produktpalette, also beispielsweise Kinder Country, Kinder Bueno, Kinder Cards, Kinder Riegel, Schokobons, das Überraschungsei oder auch die Kühlsnacks (Milchschnitte, Pingui etc.).

Im Vergleich zur Woche davor hat Ferrero die Anzahl der Kinder-Spots in den Werbeblöcken der TV-Sender um rund 700 gesteigert, die erzielte Bruttoreichweite konnte sich beinahe verdoppeln. Vom Werbeboost profitiert haben vor allem die großen Sender: Die meisten Kinder-Spots waren bei ProSieben (16,1 Prozent) zu sehen, aber auch Sat.1 (12,6 Prozent) und RTL (10,1 Prozent) waren extrem häufig belegt.

Insgesamt entfielen fast 80 Prozent der Spot-Ausstrahlung auf Sender von Seven.One Media und Ad Alliance. Mehr als 10 Prozent versammelten zudem die neuen El Cartel Brothers auf sich, hier war der Löwenanteil der Spots bei RTLzwei zu sehen. Der Bruttowerbewert der Kampagne machte alleine in den zurückliegenden sieben Tagen rund 8,5 Millionen Euro aus.

© All Eyes On Screens

Auffallend stark im Werberanking der vergangenen Woche war auch der Lebensmittelhersteller RUF. Mit nur 78 Spot-Ausstrahlungen brachte es das Unternehmen auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 391 XRP. Das reichte zu Platz 14 im Ranking. Zurückzuführen ist das Ergebnis auf die Platzierung der Spots: Sie alle waren nämlich im Umfeld des Dschungelcamps zu sehen, RUF ist einer der Sponsoren des Formats. Die kurzen Einspieler der Marke sind dementsprechend immer zu sehen, wenn besonders viele Menschen sie sehen.

Auch beim zweiten Sponsor von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zeigt sich der Dschungeleffekt. Gutfried war mit insgesamt 42 Spots im Umfeld der Sendung zu sehen, das reichte für eine Bruttoreichweite in Höhe von 312 XRP. Auch das ist ein ausgezeichnetes Spot/XRP-Verhältnis, wobei hier mitbeachtet werden muss, dass diese vergleichsweise wenigen Spots wohl ziemlich viel gekostet haben. Für einen Sprung in die Top 25 hat es für Gutfried knapp nicht gereicht.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.