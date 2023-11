Der Primetime-Verlauf: RTL-Höhepunkt um kurz vor 22 Uhr

Bei RTL hat es das Promi-Special von "Wer wird Millionär?" wunderbar geschafft, das Publikum bis spät in den Abend bei der Stange zu halten. Den Höhepunkt erreichte die Quizshow um kurz vor 22 Uhr, als viele Zuschauerinnen und Zuschauer von ARD und ZDF frei wurden - und zwischenzeitlich ganz offenbar bei Günther Jauch hängen blieben. Ein 15-minütiges Spendenmarathon-Special um 22:15 Uhr sorgte dann für einen Abfluss an Zuschauerinnen und Zuschauern, danach kehrten aber viele von ihnen zum Quiz zurück.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: Austausch zwischen ARD und ZDF

Im ZDF performte "Notruf Hafenkante" in den ersten Minuten zunächst auf einem gleichbleibenden Niveau. Als im Ersten dann "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vorbei war, wechselten hier viele Personen zum ZDF und ließen die Verlaufskurve spürbar ansteigen. Im weiteren Verlauf lag "Notruf Hafenkante" auf einem höheren Niveau. Daran konnte auch der stark ansteigende Zuschauertrend des Ersten im Vorfeld der "Tagesschau" nichts ändern.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Wohl auch bedingt durch das starke Promi-Special von "Wer wird Millionär?" sowie das starke Abschneiden von Vox in der Primetime erreichte die Ad Alliance mit 43 Prozent der gemessenen Haushalte einen besonders hohen Wert.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Verivox gibt Gas

Der Ende September gestartete Werbeflight des Vergleichsportals Verivox erlebt in diesen Tagen seinen vorläufigen Höhepunkt. Am Sonntag wurden 280 Spots geschaltet - so viele wie nie zuvor in diesem Jahr. Am Donnerstag waren es ähnlich viele: 266. Mit einer Bruttoreichweite in Höhe von etwas mehr als 100 XRP reichte es zu Platz 7 im Ranking der reichweitenstärksten Marken. Und es ist längst nicht so, als würde die ProSiebenSat.1-Tochter nur auf den Sendern der Gruppe werben. Die meisten Spots liefen bei TLC und auch Welt, Sky und Sport1 wurden belegt. Einige Spots waren auch bei RTL und Vox zu sehen. Zuletzt wuchs Verivox deutlich und trug so auch dazu bei, die niedrigeren TV-Werbeeinnahmen bei ProSiebenSat.1 abzufedern.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.