Der Primetime-Verlauf: Ups, Jan Böhmermann

Die am Freitag gesendete Folge von "ZDF Magazin Royale" stieß ganz offensichtlich auf nicht allzu viel Gefallen. Zumindest schalteten viele in den entsprechenden Vodafone-Haushalten weg. Einige schon direkt zu Beginn, also nach dem Ende von der "heute show". Weitere aber auch speziell in den ersten Miniten der Böhmermann-Sendung, die aus Gründen des Eskapismus diesmal eine Musikshow war. In den Stunden zuvor hatte zunächst der Prmietime-Krimi "Jenseits der Spree" sein Publikum sehr gut gehalten. Etwas, das dem nachfolgenden "SOKO Leipzig" schon weit weniger gut gelang. In Sat.1 erreichte "The Voice of Germany" gegen 21:45 Uhr das größte Publikum, die RTL-Ninjas waren ebenfalls in diesem Zeitraum recht gefragt.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Sat.1: newstime" sammelt Publikum ein

Gut zu sehen, wie einige Zuschauerinnen und Zuschauer auch am Freitag bei der "Newstime" von Sat.1 hängen blieben. Die Informationssendung legte während der inzwischen knapp 30 Minuten langen Sendezeit zu. Ein Phänomen, das in deutlicherer Ausprägung auch bei "RTL Aktuell", "heute" und ganz insbesondere bei der "Tagesschau" im Ersten zu beobachten ist.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starker Tag für Ad Alliance

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ad Alliance führte das Feld am Freitag mit starken 42 Prozent an. Ebenfalls gut lief der Tag für das ZDFwerbefernsehen mit diesmal 17 Prozent.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Paco Rabanne mit Sprung

117, 105, 109 – schon in den zurückliegenden Tagen fiel den Spots von Paco Rabanne jeweils eine größere Aufmerksamkeit zu. So war es auch am Freitag, als die Kampagne somit noch ein Stück mehr ins Rampenlicht gerückt wurde und nur knapp unter der Marke von 140 Punkten blieb. Nur Lindt, Amazon und Ferrero holten am Freitag noch höhere XRP-Werte.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.