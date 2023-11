Der Primetime-Verlauf: Stabile Reichweiten für ARD & ZDF

Die "Tatort"-Dominanz zeigt sich auch in der Verlaufskurve von all yes on screens: Auch wenn der ARD-Krimi am Sonntag im Laufe des Abends einige Zuschauerinnen und Zuschauer verlor, so blieb der ganz überwiegende Teil des Publikums über 90 Minuten hinweg am Ball. Gleiches gilt für die ZDF-Reihe "Mit Herz und Holly", die ihre Fans auch in dieser Woche wieder überzeugte.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: NFL sorgt für Abschalter

Bis zum Ende von "RTL aktuell" konnte RTL am Sonntag sein Publikum einsammeln - danach jedoch musste der Sender mit seiner NFL-Übertragung prompt Federn lassen. Die Kurve von all eyes on screens zeigt zudem, dass RTL im Verlauf des Spiels noch weitere Fans verlor. Einen ganz großen Einschaltimpuls lösen die Live-Übertragungen am Sonntag somit nach wie vor nicht aus. Positiv aus Sicht der Sendergruppe: Viele schalteten am Vorabend offenbar zu Vox, wo die Kurve nach 19 Uhr nach oben zeigte.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag rückte Seven.One Media den Kollegen aus Köln gehörig auf die Pelle: Auf 41 Prozent brachte es der ProSiebenSat.1-Vermarkter - wohl auch, weil am Abend bei ProSieben "Wer stiehlt mir die Show?" überzeugte. Die Ad Alliance lag jedoch mit 44 Prozent an der Spitze. Deutlich dahinter auf dem Treppchen landete Warner Bros. Discovery mit immerhin 18 Prozent.

© AEOS

Werbe-Ranking: Enges Rennen um die Spitze

Enges Rennen um die Spitze des Werbe-Rankings: Die Ferrero-Marke Kinder setzte sich letztlich mit einer Reichweite von 153,70 an die Spitze - knapp vor Amazon mit 152,20. Allerdings hat Amazon am Sonntag auch mehr als 200 Spots im deutschen Fernsehen geschaltet, während die Kinder-Werbung nur 158 Mal über die Bildschirme flimmterte. Verivox warb sogar mehr als 300 Mal und kam damit in Sachen Reichweite auf den dritten Platz. Die mit Abstand meisten Spots schalteten jedoch erneut Sky: Satte 450 Mal trommelte der Pay-TV-Sender für sein Angebot. Mit einer Reichweite von 84,83 reichte es im Werbe-Ranking dennoch nur für Rang elf.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.