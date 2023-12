Der Primetime-Verlauf: Pilawa legt nach 21:45 Uhr zu

Zwei 90-Minüter wurden seitens ARD und ZDF ins Rennen geschickt. Schön zu sehen ist, dass der ARD-Krimi "Wolfsland" während seiner Laufzeit eher Publikum verlor, während die ZDF-"Bergretter" eher zulegten. Nach dem Ende der beiden Reihen profitierte vor allem Jörg Pilawa: Sein Sat.1-Quiz "1% Quiz" legte zum Ende hin zu, dann wird es bekanntlich ja auch am interessantesten, denn gestellt werden dann die Fragen, die kaum jemand beantworten kann…

Der Vorabend-Verlauf: Biathlon hält die Fans nicht

Live-Sport zeigte Das Erste am Donnerstag bis ran an die "Tagesschau". Die Qualifikation des ersten Springens der laufenden Vierschanzentournee, ausgetragen in Oberstdorf, sammelte bis kurz vor 18 Uhr reichlich Publikum ein. Danach wechselte Das Erste rüber nach Gelsenkirchen, doch die World Team Challenge im Biathlon erreichte allzu bald ihren Peak. Nach 18:45 Uhr sank das Interesse an der Wintersport-Veranstaltung.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Hinter dem ZDF Werbefernsehen, das sich mit starken 17 Prozent auf Platz drei wiederfand, kam WBD auf Rang vier mit 15 Prozent. Vorne blieb alles beim Alten: Ad Alliance war nicht zu schlagen und sicherte sich den Goldrang vor Seven.One Media.

Werbe-Ranking: Sport1 hilft DAZN

DAZN taucht in diesen Tagen als Sponsor der Darts-WM-Übertragungen bei Sport1 auf – und weil die Weltmeisterschaft im Free-TV sehr gefragt ist, bringt das dem Sportstreamer gute Werbereichweiten. Am Donnerstag lief der Hinweis im Rahmen der jeweiligen Sendungsopener 57 Mal – gemessen wurden somit rund 73 XRP.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.