Der Primetime-Verlauf: Schleppender Start für "Chartshow"

Die am Freitag ab 20:15 Uhr von RTL gezeigte "Ultimative Chartshow" tat sich insbesondere zu Beginn recht schwer. Es dauerte eine Weile, bis die Reichweitenkurve in den entsprechenden Vodafone-Haushalten anstieg. Gegen 21:45 Uhr war ein solch deutlicher Trend sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt neigte sich "Der Junge muss an die frische Luft" (Das Erste) dem Ende entgehen und auch die "SOKO Leipzig" im ZDF steuerte auf den Schluss zu. "Welke & Pastewka" verlor insbesondere zu Beginn, also in der Zeit nach 22:30 Uhr, zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer - und RTL profitierte offenkundig davon. Gegen 22:45 Uhr erzielte die "Charshow" jedenfalls ihre höchsten Reichweiten.

Der Vorabend-Verlauf: Wintersport-Fans schnell wieder weg

Am Vorabend sammelte die "Sportschau" mit der Übertragung des Skispringens aus dem Allgäu viele Fans ein. Doch nach der Entscheidung und schon während der Siegerehrung waren einige dann weg. So kamen die Nachberichte und Interviews auf ein niedrigeres Reichweiten-Level als das Springen zuvor. Die Doku "Being Michael Schumacher" entfiel übrigens zugunsten des längeren Wintersport-Nachlaufs. Erst wenige Minuten vor 20 Uhr gelang die Trendumkehr, dann ging es steil nach oben, was mit der nahenden "Tagesschau" zu begründen ist.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ein gewohntes Bild ergab sich am letzten Wochentag des Jahres 2023: AdAlliance siegte vor Seven.One Media, den dritten Rang sicherte sich das ZDF Werbefernsehen.

Werbe-Ranking: Sky weiter äußerst aktiv

Auch am Freitag hat Sky insgesamt rund 640 Spots im deutschen Fernsehen eingesetzt, um auf sich, also Produkt und Programm, aufmerksam zu machen. Generiert wurde somit ein XRP von an die 80 - er fiel auch deshalb nur so hoch aus, weil zahlreiche Sky-Spots auf eigenen Pay-TV-Sender beheimatet waren. Fünf Kampagnen kamen am Freitag derweil auf einen dreistelligen XRP-Wert, darunter auch Spitzenreiter Amazon, der das Feld mit 170 Punkten anführte - dafür wurden rund 220 Spots gebucht. Auch an den Plätzen zwei bis fünf änderte sich gegenüber dem Donnerstag nichts: Aldi, Congstar und Dr. Oetker sowie O2 folgten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.



In eigener Sache: In einer ersten Version des Artikels war davon die Rede, dass Das Erste ab 19:30 Uhr "Being Michael Schumacher" zeigte. Die Sendung war wegen des Skispringens aber kurzfristig entfallen,