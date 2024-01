Dr. Oetker ist in der zurückliegenden Woche in Sachen TV-Werbung sehr umtriebig gewesen: Der Konzern bewarb nicht nur seine Fertigpizzen, sondern auch Müslis, Smoothie-Bowls und seinen Pudding in verschiedenen Spots. 636 Werbeschaltungen buchte man bei verschiedenen Sendern, damit brachte es Dr. Oetker auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 688 XRP. Keine andere Marke erreichte in der ersten Woche des Jahres eine höhere Reichweite.

Das Verhältnis aus Spot-Anzahl und Reichweite zeigt schon, dass Dr. Oetker vor allem auf reichweitenstarkes Werbeumfeld gesetzt hat. Das trifft vor allem auf die Pizza-Werbung zu: Die war nämlich vor allem rund um die 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" zu sehen. 40 Mal begrüßte eine Dr. Oetker Pizza die Zuschauerinnen und Zuschauer nach der Pause oder verabschiedete sie am Ende der Show. Alleine damit brachte der Konzern eine Reichweite in Höhe von mehr als 200 XRP zusammen.

Von den insgesamt 636 Dr. Oetker-Spots entfielen 12,6 Prozent auf RTL, noch stärker belegte das Unternehmen nur Kabel Eins, wo mehr als 22 Prozent aller Spots liefen. Auch Vox, ProSieben und Sat.1 wurden mit Werbebuchungen bedacht, komplett außen vor gelassen hat Dr. Oetker dagegen RTLzwei und die Sender von WarnerBros. Discovery.

Auf Platz zwei im Werberanking der ersten Woche des neuen Jahres brachte es die P&C-Marke Lenor, hier reichten 734 Spots zu einer Reichweite in Höhe von 653 XRP. Im Gegensatz zu Dr. Oetker setzte P&C hier sehr wohl auf RTLzwei und El Cartel Media - und wie. Fast ein Drittel aller Lenor-Spots liefen beim Privatsender aus Grünwald. Gut im Rennen auch hier: Kabel Eins mit 13 Prozent aller Spots. Das Treppchen wird komplettiert von Milka, das es auf 574 XRP brachte, dafür aber deutlich mehr Spots benötigte. 1.231 Werbeschaltungen der Schokoladenmarke erfolgten innerhalb von sieben Tagen.

Die zum Jahresstart guten Vorsätze vieler Menschen nutzen will offenbar auch Weight Watchers, aktuell unter anderem durch sogenannte Diätspritzen unter Druck. Satte 1.289 Mal warb man in der ersten Woche des Jahres auf den deutschen TV-Sendern, das reichte zu 527 XRP und Platz fünf im Werberanking. Die meisten Spots geschaltet hat in den Top 25 mal wieder Sky, das seiner Strategie, möglichst viele Spots zu platzieren und damit Reichweite zu machen, treu bleibt. Mehr als 3.500 waren es in der vergangenen Woche.

DAZN

Und noch ein kurzer Blick auf die stärksten Werbetreibenden beim Sport-Streamingdienst DAZN im Dezember: Dort dominieren in den Top 3 mal wieder die Wettanbieter, wobei Tipico mit deutlichem Abstand die höchste Reichweite erzielte. Weitere Marken, die auch sehr präsent auf DAZN waren, sind unter anderem Allianz, Coca Cola, Ebay, Ford und Google.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.