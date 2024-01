Der Primetime-Verlauf: "Beckenbauer" lockt Quiz-Fans

Die ARD-Dokumentation "Beckenbauer" hat dem Ersten am Montagabend hohe Quoten beschert und konnte immer dann noch einmal leicht zulegen, wenn sich "Wer wird Millionär?" bei RTL in die Werbung verabschiedete. Gleichzeitig gab's für das Quiz mit Günther Jauch zeitweise einen leichten Hänger: Nach 21:15 Uhr konnte die Show zunächst nicht mehr ganz den vorherigen Reichweiten-Peak erreichen, gegen 22 Uhr zog das Interesse an "WWM" zunächst aber noch einmal an, ehe nach "RTL Direkt" schließlich nicht mehr alle Quiz-Fans zu Jauch zurückkehrten.

Der Vorabend-Verlauf: Erfolgreiche Magazin-Strecke

Die Magazin-Strecke von RTL hat auch zum Start in die neue Woche kontinuierlich ulegen können. Bis zum Start von "RTL aktuell" zogen "Explosiv" und "Exclusiv" die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, ehe die Nachrichten schließlich für den Quoten-Höhepunkt des Privatsenders sorgten.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Süßes vor Weight Watchers

Süßes war am Montagabend in den Werbeblöcken gefragt, allen voran die Ferrero-Marke Kinder, die mit 113 ausgestrahlten Spots einen XRP von 135,67 erzielte. Auf dem dritten Platz folgte Milka, Haribo belegte Rang sieben. Zudem war auch noch Platz für Fast Food: So erreichte McDonald's mit seinen Spots eine Reichweite von 94,49 XRP und landete damit auf Rang vier - und ganz nebenbei noch vor Weight Watchers mit 84,21 XRP.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.