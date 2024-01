Der Primetime-Verlauf: Vox profitiert von Quiz-Pausen

Mit "Wer wird Millionär?" hat RTL am Montagabend ab 21:45 Uhr wie so oft zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer von ARD und ZDF einsammeln können. Mit dem - vorzeitigen - Ende der Quizshow suchten viele allerdings das Weite, Dennoch schlug sich der Kölner Sender auch im weiteren Verlauf des Abends noch gut und hielt die NFL-Fans bei der Stange.

Der ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee" büßte unterdessen im Laufe des Abends einige Zuschauerinnen und Zuschauer ein, hielt sich aber alles in allem sehr stabil an der Spitze. Auffällig: Vox profiierte in besonderem Maße von den Werbepausen beim Schwestersender RTL: Wann immer "Wer wird Millionär?" in diee Pause ging, erfuhr die Reichweite von "Goodbye Deutschland" einen kräftigen Aufschwung.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Gefragtes ARD-Doppel

"Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" bilden im ARD-Vorabendprogramm weiterhin ein erfolgreiches Doppel, das sehr kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelt. Selbst die Werbepausen sorgen meist nur für wenige Abschalter. Ähnlich steil ist aber auch die Kurve bei RTL, wo sich "Explosiv", "Exclusiv" und "RTL aktuell" gut ergänzen.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter:

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 44 Prozent lag die Ad Alliance zum Start in die neue Woche ziemlich deutlich an der Spitze.

© AEOS

Werbe-Ranking: Kinder erhöht den Werbedruck

Ob Überraschungsei, Kinder Riegel oder Kinder Country: Die Ferrero-Marke Kinder hat zum Start in die neue Woche den Werbedruck im deutschen Fernsehen noch einmal massiv erhöht. 224 Spots wurden am Montag ausgestrahlt - deutlich mehr als an den Vortagen. Die meisten Ausstrahlungen entfielen dabei auf ProSieben und RTL, die mit Abstand meisten Reichweiten-Punkte sammelte Kinder jedoch bei RTL und Vox ein. Insgesamt lag der XRP bei starken 249,29, womit die Marke einen fast doppelt so hohen Wert erzielte wie Lidl auf Rang zwei.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.