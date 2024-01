Der Primetime-Verlauf: Handball mit starker Schluss-Phase

Das bis zum Ende spannende Handball-Spiel, in dem sich das deutsche Team letztlich knapp den Franzosen geschlagen geben musste, erreichte seinen Reichweiten-Peak wieder in der Schluss-Phase - genauer gesagt ab 21:45 Uhr, als u.a. der Primetime-Film im ZDF zu Ende war. Zur Halbzeitpause zappen erstaunlich viele Handball-Fans nochmal weiter - es dauert eine Weile, bis das Niveau vor dem Halbzeitpfiff wieder erreicht ist. Es gibt aber nicht den einen Sender, der diese Zapperinnen und Zapper absorbiert, stattdessen zeigen sich bei mehreren Sendern kleinere Ausschläge.

Der Vorabend-Verlauf: "Küstenrevier" löst nicht den gleichen Einschaltimpuls aus wie "Die Landarztpraxis

Mit der "Landarztpraxis" hatte Sat.1 am Vorabend in den letzten Monaten einen kleinen Erfolg - auf freilich noch immer überschaubarem Niveau - gefeiert. Dem "Küstenrevier", das seit der vergangenen Woche das Ruder übernommen hat, gelingt es nicht, einen ähnlich großen Einschaltimpuls auszulösen, im Vergleich zu den vorausgehenden "Lebensrettern" kommt in den Vodafone-Haushalten kaum neues Publikum mehr hinzu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Kinder haben das Kommando

Wie schon an den letzten Tagen blieb auch am Dienstag Ferrero mit seinen Süßigkeiten unter der Marke "Kinder" mit riesigem Abstand am präsentesten in den Werbeblöcken der Sender: Eine Bruttoreichweite von 191 XRP sammelten die Kinder-Spots zusammen, mehr als doppelt so viel wie Mondelez mit seinen Milka-Spots - obwohl diese sogar fast genauso häufig liefen, aber stärker auf kleineren Sendern. Lidl, das am Montag noch Rang 2 belegte, rutschte im Ranking etwas weiter nach hinten auf Platz 2 zurück. Im Burer-Duell platzierte sich McDonald's knapp vor Burger King.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.