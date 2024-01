Der Primetime-Verlauf: Dschungel verliert nach Werbeblöcken weniger

Die Handball-Übertragung am Freitagabend im Ersten, die das Halbfinal-Aus des deutschen Teams auf den letzten Metern mit sich brachte, war ganz zum Schluss am meisten gefragt. Danach sank die Reichweite deutlich – gut zu erkennen ist aber, dass die nachfolgende "heute show" durchaus noch vom Sport-Event profitierte. Die Show mit Oliver Welke gab in ihrer Anfangsphase noch Publikum an – legte kurzzeitig aber zu, als bei RTL das Dschungelcamp in der Werbung war. Der Dschungel ließ derweil die RTL-Reichweiten nach 22 Uhr sehr deutlich anwachsen – und anders als etwa am Mittwoch oder Donnerstag hielt die Sendung ihr Publikum auch besser. Zuletzt war gut zu erkennen, dass die Reichweiten nach 22:45 Uhr sanken. Auch diesmal ging ein bisschen verloren, bei Weitem aber nicht so viel wie zuletzt, weil die Fans am Samstagmorgen offenbar nicht ganz so früh aufstehen mussten.

Der Vorabend-Verlauf: Fast kein "heute"-Hügel

In der Vorabendkurve bietet sich dem Betrachter in aller Regel ein hübsches Bergpanorama. Für Reichweitenhügel sorgen zumeist "RTL Aktuell" und "heute" – und während auf die RTL-News auch diesmal Verlass ist, entfiel der "heute"-Hügel. Der Grund: Das ZDF zeigte ab 17:45 Uhr ein Handball-EM-Halbfinale, das insbesondere in dessen zweiter Hälfte sehr stark Publikum zu sich zog. Die ZDF-Hauptnachrichten liefen entsprechend ungewohnt spät. Und sie sorgten dafür, dass Sportfans sich zunächst vom ZDF verabschiedeten.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.Live-Handball sorgte für ein gutes Ergebnis des ZDFwerbefernsehens, das auf 17 Prozent Daily Reach kam und sich somit den dritten Rang vor WBD (16%) sicherte.

Werbe-Ranking: Zwei Mal mehr als 100

Wie schon an den Tagen zuvor: Die "Kinder"-Kampagne sicherte sich auch am Freitag mit Abstand den höchsten XRP-Wert und landete bei knapp über 170 Punkten. Überhaupt kamen kurz vor dem Wochenende nur zwei Marken auf dreistellige Werte, neben "Kinder" noch Milka mit 102 Punkten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.