Der Primetime-Verlauf: Wie lief es für Klamroth?

Betrachtet man einzig die Quotenkurve der ersten "Hart aber fair"-Sendung aus dem Hause Florida Factual, dann kann das Urteil nur positiv sein. Der um 21 Uhr im Ersten gestartete Talk mit Moderator Louis Klamroth hat während seiner Laufzeit massiv an Reichweite zugelegt. Unmittelbar nach dem Beginn, als eine etwas längliche Einführung zu sehen war, gingen die Werte zwar noch zurück, doch mit dem Start des Talks fanden einige Zuschauerinnen und Zuschauer zur Sendung. In den Folgeminuten ging es weiter nach oben, richtig Gas gab das Format dann in der letzten halben Stunde. Dabei profitierte Klamroth ganz offenbar auch vom Ende des ZDF-Krimis "Unter anderen Umständen."

© All Eyes On Screens

Bei RTL ergab sich für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ein ähnliches Bild wie vergangene Woche. Der erste Werbeblock gegen 22:45 Uhr kostete einen Haufen Zuschauerinnen dun Zuschauer und auch nach "RTL Direkt" kehrten nicht alle zurück.

Der Vorabend-Verlauf: Krimianfang offenbar unwichtig

Am Montagvorabend profitierte "Morden im Norden" vom Ende der "heute"-Nachrichten im Zweiten. Eine weitere Folge der Krimiserie gewann gegen 19:20 Uhr schlagartig zusätzliches Publikum hinzu; Publikum, das den Start der Geschichte also gar nicht mitbekommen hat.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Für AdAlliance, wieder auf Platz eins liegend, war der Montag nicht zuletzt wegen "Wer wird Millionär?" und "IbeS" mit einem Daily Reach in Höhe von 45 Prozent außergewöhnlich erfolgreich.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Mehr Spots für Schmerzgel

Am Montag schraubte Ratiopharm ganz wesentlich die Anzahl der geschalteten Spots für sein Schmerzgel nach oben. Das trug auch dazu bei, dass Ratiopharm mit 90 Ausstrahlungen auf dem elften Rang in der XRP-Hitliste landete. Angeführt wurde diese auch diesmal wieder wenig überraschend vom alles dominierenden Ferrero-Produkt "Kinder", das mit 250 Punkten mehr als doppelt so viele verbuchte wie Matratzen-Werbung auf dem Silberrang.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.