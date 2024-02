Der Primetime-Verlauf: Dschungel hält Publikum wach

Ab kurz nach 22 Uhr begann die Verlaufskurve von RTL stark zu steigen. Offenbar schalteten hier schon einige Krimifans zum ZDF rüber zu RTL - und das, obwohl "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" doch noch einige Minuten entfernt war. "IbeS" schaffte es dann auch, sein Publikum besser zu halten als unter der Woche. Der Dschungel, der von Sonntag bis Donnerstag seine höchsten Reichweiten regelmäßig vor 22:45 Uhr verbucht hatte, legte nach Pause eins diesmal sogar noch zu. Er erreichte seinen Peak nach 23 Uhr.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Vox mit Berg um 19 Uhr

In den letzten Minuten legte "First Dates" am Freitag stark zu. Das dürfte aber eher auf Fans zurückzuführen sein, die auf den Start des "perfekten Dinners" warteten. So ergab sich in diesen Momenten ein recht zackiger Verlauf. Denn einige "Dates"-Zuschauerinnen und -Zuschauer waren dann nach 19 Uhr auch schon wieder weg. Erneut gut zu erkennen ist zudem, dass "Galileo" einen Einschaltimpuls für ProSieben um etwa 19:10 Uhr auslöste.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Erneut dominierte Ad Alliance mit klarem Vorsprung vor Seven.One Media.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Kinder weiter vorne

Während sich an der Chartspitze nichts tat (Ferrero mit Spots für "Kinder" scheint wie in Stein gemeißelt), bleibt die aktuelle Burger King-Kampagne in den Top10. Mit etwas mehr als 100 Ausstrahlungen gelang ein XRP-Wert von knapp 70 Punkten.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.