Der Primetime-Verlauf: Krimi einsam an der Spitze

"Der Kroatien-Krimi" zog am Donnerstag einsam seine Kreise an der Spitze der Quoten-Charts. Das geht auch aus den Daten von All Eyes on Screens hervor. Bis zum Schluss blieb die Reichweite des ARD-Films stabil.

Deutlich stärkeren Schwankungen war dagegen das ZDF unterlegen, wo die Mädchensitzung "Kölle Alaaf" zu sehen war. Auffällig: Während die Redner die Reichweiten stabilisierten, sorgten die Bands für spürbare Abschalter: Als Cat ballou, die Höhner, die Klüngelköpp, die Domstürmer und schließlich am Ende das Dreigestirn auftraten, zeigte die Quotenkurve des Senders stets nach unten. Damit unterscheidet sich die TV-Nutzung durchaus spürbar von der Atmosphäre in den Kölner Karnevalssälen, in denen es die Redner stets schwerer haben als die Musiker.

Der Vorabend-Verlauf: "Brisant" und Quiz locken das Publikum an

Zwischen 17 und 19 Uhr schlägt die Stunde des Ersten: Sowohl "Brisant" als auch "Wer weiß denn sowas?" können in diesem Zeitraum kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln, sodass die Kurve in diesem Zeitraum konstant nach oben geht. Das war auch am Donnerstag nicht anders. Bei RTL setzt der spürbare Aufwärtstrend gegen 18 Uhr ein, wenn die Magazin-Schiene beginnt. Nach "RTL aktuell" suchen viele dann wieder das Weite.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Aktion Mensch erneut weit vorne

Die Aktion Mensch wirbt in diesen Tagen verstärkt im deutschen Fernsehen und landete auch am Donnerstag wieder auf dem zweiten Platz im Werbe-Ranking von All Eyes on Screens. Die 110 Ausstrahlungen verteilten sich zu einem großen Teil auf RTL, wo fast jeder fünfte Spot lief. Unterm Strich gab's dadurch eine Reichweite von 119,75 XRP. An der Spitze lag erneut die Ferrero-Marke Kinder, die es auf mehr als 150 XRP brachte.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.