Zum nun schon fünften Mal in Folge dominiert Ferrero mit seiner aktuellen Kampagne für die Marke "Kinder" die Werbe-Wochencharts. Allerdings ist seit einigen Tagen ein deutlich rückläufiger Werbedruck spürbar. Freitag vergangener Woche verließ die Kampagne erstmals die Spitzenposition der täglichen Charts, am Sonntag belegte man nur noch Rang sieben. Entsprechend rückläufig ist auch der in den vergangenen sieben Tagen generierte XRP: 1054 Buchungen führten zu einem Ergebnis von 922 Punkten.

© All Eyes On Screens

Weitere Aufsteiger der vergangenen Wochenende waren der Einzelhändler Kaufland mit nun etwas mehr als 700 geschalteten Spots, ein Plus von etwa 250 Stück und auch Haribo. Werbung für Gummibären und andere Haribo-Marken lief zwischen Montag und Sonntag zurückliegender Woche 1243 Mal im deutschen Fernsehen – am häufigsten übrigens bei RTL. Die Kampagne nahm erst Anfang zurückliegender Woche wirklich Fahrt auf, Ende Januar und auch an den ersten Februar-Tagen verhielt sich Haribo noch eher zurückhaltend.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.