Der Primetime-Verlauf: Karneval mit Reichweitenhoch beim "Sitzungspräsident"

Der Nutzungsverlauf in den von AEOS erfassten Vodafone-Haushalten zeigt, dass am Montagabend Günther Jauch mit "Wer wird Millionär?" im Verlauf zunächst nach und nach Publikum einsammeln konnte - was wohl auch daran lag, dass das ZDF nur eine Krimi-Wiederholung zeigte, was im Verlauf wohl immer mehr Leuten klar geworden ist - jedenfalls zeigt die Reichwietenkurve hier sukzessive nach unten. Nach "RTL direkt" kamen bei "WWM" dann allerdings nicht mehr alle zurück. Andere Gewinner des Abends waren "Die Geissens", die im Verlauf ebenfalls zulegen konnten.

"Karneval in Köln 2024" im Ersten zeigte die für Kölner Karnevals-Sitzung typische hohe Schwankungsbreite - die vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das, was in den Sälen richtig für Stimmung sorgt, am Fernseher nur bedingt funktioniert: Die Livemusik der kölschen Bands. Immer wenn diese Töne erklingen oder Tanzgruppen auftreten, dann geht die Reichweitenkurve nach unten. Die stärkste Phase hatte "Karneval in Köln" aus Reichweitensicht zwischen 21:45 Uhr und 22 Uhr, als viele nach dem ZDF-Krimi vorbeischauten und dann auch gerade auf einen Redner trafen: Volker Weininger als angetrunkener "Sitzungspräsident".

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Brisant" gewinnt mehr Publikum als "Hallo Deutschland

Gegen 17:15 Uhr starteten die Magazine "Brisant" und "Hallo Deutschland" bei ARD und ZDF in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten in etwa auf dem gleihcen Niveau, "Brisant" gelang es dann aber im Verlauf der Sendung mehr Publikum einzusammeln als das ZDF-Format. Im Werbeblock zwischen "Brisant" und "Wer weiß denn sowas" wechselten dann aber viele rüber zum ZDF.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Volksbanken Raiffeisenbanken mit stärkstem Werbetag seit Jahren

Die Volksbanken Raiffeisenbanken schalteten am Montag 97 Spots und erzielten damit eine Bruttoreichweite von 85,79 XRP - so viel wie schon seit Jahren nicht mehr. Dabei setzten die Banken vor allem auf RTL Deutschland, das mit seinen Sendern über die Hälfte der gesamten Bruttoreichweite beisteuerte, wichtig war aber auch die Belegung von ARD und ZDF am Vorabend. Bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern wurde so auch über 18 Prozent der Bruttoreichweite erzielt.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.