Der Primetime-Verlauf: RTL-Krimi verliert im Verlauf fast ein Drittel

Die gute Nachricht für RTL ist, dass der Krimi-Sendeplatz am Dienstagabend inzwischen offenbar einen deutlichen Einschaltimpuls auslöst. Die Schlechte ist, dass "Die Neue und der Bulle" das Publikum offenbar nicht richtig überzeugen konnte, wie der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt. Nach einem zunächst noch starken Auftakt verlor der zweite Film der Reihe qusi eine Studne lang sukzessive an Reichweite. Gegen 21:30 Uhr lag die RTLReichweite den AEOS-Daten zufolge in diesen (nicht repräsentativen) Haushalten um etwa 30 Prozent unter der um kurz nach 20:15 Uhr. Um 21:45 Uhr gab es zwar nochmal einen leichten Aufschwung durch das Ende der Primetime-Programme bei ARD und ZDF, das dürfte aber nur ein schwacher Trost sein.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Hallo Deutschland" dreht nach "Brisant" auf

Während Das Erste am Vorabend mit "Brisant" quasi nach und nach Publikum einsammelt, zeigt sich die Reichweitenkurve von "Hallo Deutschland" im ZDF über lange Zeit lediglich stabil - allerdings auf höherem Niveau gestartet. In der Werbepause zwischen "Brisant" und "Wer weiß denn sowas" schalten dann aber offenbar viele rüber zum ZDF, für "Hallo Deutschland geht es dann ruckartig nach oben.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Milka fährt TV-Werbung wieder hoch

Ferrero dominiert mit seiner Marke "Kinder" die TV-Werbeblöcke - was die erzielte Brutto-Reichweite betrifft - auch am Dienstag, seit dieser Woche hat aber auch Mondelez seine Werbeinvestitionen für Milka wieder hochgefahren. Mit einer Brutto-Reichweite von 93,57 XRP war es für die Marke der stärkste Werbetag seit dem 26. Januar, nachdem auch am Montag schon deutlich mehr Spots liefen als in den Wochen zuvor. Allerdings ist Mondelez selektiv: Bei den von Seven.One Media vermarkteten Sendern lief am Dienstag gar kein Milka-Spot, ebensowenig bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die Schwerpunkte lagen stattdessen bei der Ad Alliance, bei RTLzwei-Vermarkter El Cartel, bei Warner Bros. Discovery und beim Sender Welt, der von Visoon vermarktet wird.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.