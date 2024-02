Der Primetime-Verlauf: Verluste für Klamroth

Aussage gegen Aussage: Wie endet "Sie sagt. Er sagt.", das neue Gerichtsdrama von Ferdinand von Schirach. Was wollten offenbar zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer am Montagabend wissen, denn insbesondere in den finalen 15 Minuten legte die Reichweite der Ausstrahlung im ZDF klar zu. Ein durchwachsener Abend war es derweil für "Hart aber fair" – Louis Klamroth diskutierte 75 Minuten lang, welche Auswirkungen der Alpen-Tourismus hat. Mit dem Thema verlor Klamroth nach 21 Uhr erst einmal Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Ausnahme stellte eine kurze Zeit nach 21 Uhr dar, als "Wer wird Millionär?" bei RTL in der Werbung war und der ARD-Talk kurz profitierte. Grundsätzlich ging es für Klamroth bis zirka 21:50 Uhr deutlich bergab. Erst in der Schlussphase drehte sein Talk wieder auf – was zum einen an einer weiteren Reklame-Pause bei "WWM?" lag, zum anderen dann aber auch am Ende des ZDF-Dramas.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Küstenrevier" ein kleiner Abschalter

Bis Anfang Januar zeigte Sat.1 auf dem Sendeplatz um 19 Uhr die Daily "Die Landarztpraxis", die oftmals für einen klaren Einschaltimpuls sorgte. Dem nun seit mehreren Wochen auf dem Slot laufenden "Küstenrevier" gelingt genau das nicht. Am Montag ließ sich erkennen, dass "Lebensretter hautnah" in seinen finalen Minuten noch Pubiikum einsammelte, die Reichweite gegen 19 Uhr dann aber deutlich einbrach. In der Folge blieb sie stabil – neue Fans gewann Sat.1 ganz offenbar erst gegen 19:40 Uhr, vermutlich wegen der dann nahenden "Sat.1: newstime".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Schlusslicht am Montag war Sky mit sieben Prozent. Auf ebenfalls sieben Proent, in der Nachkomma-Stelle aber vor Sky liegend, gelangte Visoon.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Penny setzt auf Vox

Zwei Discounter sind aktuell in den deutschen Werbeinseln besonders präsent: Das ist zum einen Lidl, das auf knapp 122 XRP kam und somit den drittbesten Wert des Montags (hinter Milka und Lenor) erreichte. Zum anderen ist das Penny, das auf knapp 65 Punkte kam. Lidl schaltete 146 Spots und setzte in erster Linie auf Kabel Eins und RTL, Penny war 73 Mal in den Werbeinseln vertreten, am Häufigsten bei Vox und Vox up.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.