Der Primetime-Verlauf: Sat.1 als Pausenfüller

In den Werbepausen war "The Voice Kids" offenkundig für viele Fans von "Let's Dance" die erste Wahl. Das legen die Daten von All Eyes on Screens nahe: Demnach steigerte sich die Sat.1-Show am Freitagabend immer dann besonders deutlich, wenn die Tänzer bei RTL gerade eine Pause einlegten. Das klappte fast immer gut - nur nicht gegen 22:15 Uhr, als beide Shows parallel in der Werbung waren.

Doch auch RTL profitierte von der Konkurrenz: Nach etwa einer Stunde konnte "Let's Dance" noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen, die nach dem ZDF-"Staatsanwalt" eine neue TV-Heimat suchten. Generell gelang es der Tanzshow erneut sehr gut, das Publikum bei der Stange zu halten: Auch wenn die Reichweiten nach 23 Uhr etwas zurückgingen, blieben die meisten Fans der Sendung treu.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Quiz vertreibt Quiz-Fans

Mit "Wer weiß denn sowas?" und dem "Quizduell-Olymp" fährt Das Erste freitags bekanntlich gleich zwei Quizshows im Vorabendprogramm auf. Und auch wenn beide Formate erfolgreich sind, so scheint nicht jedem "WWDSW"-Fan auch das anschließende Programm zu gefallen. Die Verlaufskurve zeigt, dass zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Ende von "Wer weiß denn sowas?" das Weite suchen. Immerhin: Wer das "Quizduell" einmal angefangen hatte, blieb auch bis zum Ende dran.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Nicht zuletzt dank "Let's Dance" konnte die Ad Alliance ihren Vorsprung auf Seven.One Media am Freitag auf acht Prozentpunkte ausbauen.

© AEOS

Werbe-Ranking: L'Oreal doppelt in den Top 10

Neben Amazon und Kinder, die auch am Freitag wieder die Spitze des Werbe-Rankings anführten, war am Freitag auch "L'Oreal Paris" erfolgreich unterwegs: Mit einer Reichweite von 183,99 XRP konnte die Marke den dritten Platz belegen. Und noch eine weitere L'Oreal-Marke schaffte den Sprung in die Top 10: Garnier landete mit 122,15 XRP auf dem siebten Rang.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.