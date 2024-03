Der Primetime-Verlauf: "Passion" hat Probleme, ihr Publikum zu halten

Zum zweiten Mal veranstaltete RTL in diesem Jahr "Die Passion" als vorösterliches Live-Event. Dass die Quoten in diesem Jahr schwächer ausfielen als in der ersten Runde, lag dabei wohl auch daran, dass man viele, die zunächst mit Neugier auf die Sendung eingeschaltet hatten, nicht halten konnte. So zeigt die Nutzungskurve in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten vor allem in den ersten 30 Minuten deutlich nach unten, nach der ersten und zweiten Werbepause kehrten zudem dann weniger zurück, als vor der Pause dabei gewesen waren. Nach einer Stunde war dann aber der "harte Kern" gefunden, im weiteren Verlauf konnte sich "Die Passion" dann sogar wieder langsam steigern.

In den ersten 60 Minuten wanderte ein Teil des RTL-Publikums aber zu anderen Sendern ab. Deutlich steigende Reichweiten verzeichneten in dieser Zeit beispielsweise "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF, doch auch das Osterspezial des "Großen Promibackens" in Sat.1 legte zu. Für die Sat.1-Show gab's zudem ab 21:45 Uhr nochmal einen weiteren Push, als auch "Aktenzeichen" im ZDF zu Ende war.

Der Vorabend-Verlauf: Stalking-Doku im ZDF treibt Leute zu "Brisant"

In der Verlaufskurve des ZDF zeigt sich am Vorabend ab 17:17 Uhr ein ungewöhnlich deutlicher Einbruch, der sich damit erklärt, dass am Mittwoch keine normale Ausgabe des Magazins "Hallo Deutschland" zu sehen war, sondern stattdessen eine True-Crime-Doku mit Sarah Tacke zum Thema Stalking. Das führte dazu, dass ein Teil derjenigen, die eigentlich "Hallo Deutschland" sehen wollten, lieber zu "Brisant" im Ersten schalteten, das so gleich zu Beginn einen Sprung nach oben machte.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Werbe-Ranking: Lindt im Oster-Endspurt

Dass das Osterfest für Goldhasen-Hersteller Lindt zu den wichtigsten Zeiten des Jahres gehört, spiegelt sich auch in der Werbeaktivität wider: In der Vorosterwoche ist die Werbetätigkeit aktuell so hoch wie seit x nicht mehr. Am Mittwoch war laut AEOS-Messung keine andere Marke bruttoreichweitenstärker in den Werbeblöcken deutscher Sender vertreten, mit 193 Spots wurden 142,63 XRP erzielt. Neben den großen Privatsendergruppen lag ein weiterer Schwerpunkt dabei auch auf der Belegung der öffentlich-rechtlichen Sender. Allein im ZDF wurden über 16 Prozent der gesamten Bruttoreichweite erzeilt, damit war es für die Lindt-Kampagne der zweitwichtigste Sender hinter Sat.1.

