Der Primetime-Verlauf: ARD-Krimi dominiert

Die Dominanz des Ersten um 20:15 Uhr schlägt sich auch in den Verlaufskurven von All Eyes on Screens nieder. "Kommissar Dupin" hielt noch dazu das Krimi-Publikum sehr gut bei der Stange, während die neue ZDF-Serie "Mandat für Mai" in der zweiten Woche weiterhin einige Zuschauerinnen und Zuschauer verlor.

© AEOS

Sehr stabil präsentierte sich indes über mehr als zwei Stunden hinweg "Germany's next Topmodel" bei ProSieben. Angesichts des bevorstehenden Feiertags blieben diesmal aber sehr viele auch bis zum Ende nach 23 Uhr vor dem Fernseher. Zum Zwischen-Hoch setzte daneben die Sat.1-Quizshow "The Floor" an, die gegen 22 Uhr ihre höchste Reichweite verbuchte. Bei RTLzwei startete "Genial daneben" indes zwar gut in den Abend, verlor nach der ersten Werbepause jedoch einige Zuschauerinnen und Zuschauer - offensichtlich schaltete so mancher davon zu Sat.1 um.

Der Vorabend-Verlauf: Das Erste mit kräftigem Anstieg

Steil nach oben zeigte die Reichweiten-Kurve des Ersten wieder einmal zwischen 17 Uhr und 18:50 Uhr: Sowohl "Brisant" als auch "Wer weiß denn sowas?" sammelten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer ein - erst mit "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ging das Interesse wieder zurück. Bei RTL setzte der Aufwärtstrend hingegen erst nach 18 Uhr mit Beginn der Magazinstrecke ein. Der Höhepunkt war gegen 19 Uhr erreicht

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: L'Oreal an der Spitze

L'Oreal Paris war am Gründonnerstag die erfolgreichste Marke in den Werbeblöcken: Mit einer Reichweite von 148,35 XRP belegte L'Oreal den Spitzenplatz - knapp vor Lenor und Lindt. Schokolade stand auch auf weiteren Plätzen in den Top 10 hoch im Kurs: Sowohl Milka als auch Kinder schafften den Sprung ins Ranking.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.