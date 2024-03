Der Primetime-Verlauf: BVB-Sieg lockt viele nochmal zum ZDF

Die Zusammenfassung der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und dem BVB sorgte im ZDF am späten Samstagabend nochmal für einen Reichweitenpeak, wie die Primetime-Verlaufskurve in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt. So stieg die ZDF-Reichweite dort ab Beginn des "Aktuellen Sportstudios" nochmal steil an. Als der Spielbericht zu Ende war und die nachfolgenden Interviews begannen, gab's dann einen deutlichen Knick und in der weiteren Folge sukzessive sinkende Reichweiten.

Der Vorabend-Verlauf: Steiler Aufwärtstrend während der "Sportschau"

Das Erste verzeichnete am Samstagvorabend quasi die gesamte Zeit über steil steigende Reichweiten. Was schon bei "Tagesschau" und "Brisant" begann, setzte sich über die gesamte "Sportschau" und dann auch die "Tagesschau" hinweg fort. Erfreulich für Werbekunden: Zwar gab es natürlich auch hier Zapper in den Unterbrechungen, allerdings hielt sich deren Zahl offenbar in Grenzen, wie die recht geringen Abschläge zeigen.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Ikea und Tipico mit ganz unterschiedlichen Strategien ganz vorn

Auf den ersten Blick ähneln sich die Leistungsdaten von Ikea und Tipico am Samstag ziemlich: Beide erreichten mit sehr vielen Werbespots - 483 bzw. 478 - am Samstag die höchsten Bruttoreichweiten aller Marken (120 bzw. 118 XRP). Doch erreicht wurden sie trotzdem mit ganz unterschiedlichen Belegungen. Tipico warb als Sportwettanbieter natürlich wie üblich vor allem im Fußball-Umfeld, die meiste Reichweite sammelte man folgerichtig auch im Umfeld der "Sportschau" im Ersten, der Bundesliga bei Sky und der Zweitliga-Übertragung bei Sport1 ein. Dass Ikea auf so viele Spot-Ausstrahlungen kam, lag hingegen an der starken Belegung vieler kleinerer Sender wie 13th Street, Syfy, Universal TV, Warner TV Serie, Deluxe Music, Comedy Central, TLC und HGTV. Am wichtigsten für die Bruttoreichweite war aber, dass man auch einige Spots auf den großen Sendern schaltete, im Reichweiten-Ranking rangieren RTL, RTLzwei und Sat.1 vorne.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.