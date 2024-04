Der Primetime-Verlauf: Lanz lockt Fußball-Fans zum ZDF

Dass die Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinales am Dienstag aus Quotensicht den Abend dominiert hat, spiegelt sich auch im Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten wider, besonders im Verlauf der zweiten Hälfte ging es hier nochmal deutlich nach oben. Der Peak wurde um 22:15 Uhr erreicht, als der Krimi bei RTL und das "heute-journal" im ZDF zu Ende waren - danach setzte in der Endphase auf sehr hohem Niveau ein langsamer Abwärtstrend ein. Unterdessen stellte im ZDF wieder einmal Markus Lanz seine Zugkraft unter Beweis: Die Sendung sorgte dort nochmal für deutlich steigende ZDF-Reichweiten, als um 23 Uhr im Ersten auch die Nachberichterstattung zum DFB-Pokal endete, gab es nochmal einen weiteren Schub für Lanz.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Rosenheim-Cops" drehen erst nach der "WAPO" auf

Mit "Rosenheim-Cops" und der "WAPO Bodensee" sprechen ARD und ZDF am Vorabend das gleiche Publikum an, wie sich vor allem im Quotenverlauf der ZDF-Serie zeigt. Die kommt erst mit deutlich Verzögerung richtig in Fahrt - nämlich in dem Moment, in dem im Ersten die "WAPO Bodensee"-Folge zu Ende ist.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Lindt bleibt auch nach Ostern präsent

Auch wenn die Goldhasen-Zeit vorbei ist, bleibt Lindt auch nach dem Osterfest ziemlich präsent in den TV-Werbeblöcken deutscher Sender: Immerhin 116 Spots für Lindor und Nuxor wurden am Dienstag ausgestrahlt, die zusammen eine Bruttoreichweite von fas 79 XRP generierten. Damit wurde der Platz auf dem Treppchen nur knapp verpasst. Dort tummelten sich stattdessen Lenor, Nivea und McDonald's.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.