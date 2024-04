Der Primetime-Verlauf: Leichte Verluste für "Mord mit Aussicht"

"Mord mit Aussicht" hat sich im Ersten mit hervorragenden Quoten zurückgemeldet (DWDL.de berichtete). Ein Blick auf die Verlaufskurve von All Eyes on Screens zeigt aber auch: Vor allem in der ersten Viertelstunde gingen einige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Im ZDF performten die Doku "Mensch Merz!" und das Magazin "frontal" auf einem in etwa gleichbleibenden, niedrigen Niveau. Einen spürbaren Einschaltimpuls löste dann um 21:45 Uhr das "heute journal" aus, danach waren viele aber schon wieder weg. Später hielt Markus Lanz viele seiner Zuschauerinnen und Zuschauer wach - mit Abstrichen gilt das auch für Sandra Maischberger im Ersten.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: Köln-Loch

Gut zu beobachten in der Vorabend-Verlaufskurve ist derweil der Einbruch, den RTLzwei gegen 18 Uhr erleidet - also zu dem Zeitpunkt, als "Köln 50667" startet. "Hartz und herzlich" lag zuvor noch auf einem spürbar höheren Niveau und auch "Berlin - Tag & Nacht" sammelte später Publikum ein. ProSieben drehte derweil fast schon traditionell mit "Galileo" auf.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Ad Alliance lag am Dienstag fast 10 Prozentpunkte vor ihrem größten Konkurrenten, Seven.One Media.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Kampf um die Spitze

Im Marken-Ranking lieferten sich gleich vier Unternehmen ein enges Rennen um die Spitze. Sowohl Ikea als auch Haribo, Lenor und McDonalds erreichte allesamt etwas mehr als 100 XRP. Am besten lief es für Ikea, das angesichts von 390 Spots aber auch den mit Abstand höchsten Einsatz hatte. Demgegenüber steht auf Platz drei Lenor mit lediglich 110 Spots - und nur etwas weniger Bruttoreichweite. Bereits am Montag deutlich zugelegt hatte Essity mit seiner Marke Tena, am Dienstag setzte man mit 116 Spots und 74 XRP noch einen drauf.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.