Der Primetime-Verlauf: Reichweiten-Peak erst kurz vor Schluss

Das spannende Viertelfinal-Rückspiel zwischen West Ham United und Bayer Leverkusen hat am Donnerstagabend viele Fans zu RTL gelockt - und angesichts der lange offenen Frage, ob es der frisch gekürte Meister ins Halbfinale schaffen wird, konnte der Privatsender im Laufe des Abends zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln.

Der Reichweiten-Peak der Live-Übertragung war auf diese Weise tatsächlich erst kurz vor dem Abpfiff erreicht, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen. Zugleich zeigt sich, dass gegen 21:45 Uhr viele Zuschauerinnen und Zuschauer von ARD und ZDF zu RTL wechselten, nachdem sowohl "Der Amsterdam-Krimi" als auch "Lena Lorenz" beendet waren.

Der Vorabend-Verlauf: Magazine sammeln Publikum ein

Am Vorabend zeigt sich dagegen ein gewohntes Bild: Hier legte RTL mit seiner Magazin-Strecke ab 18:00 Uhr kontinuierlich zu, ehe nach den Nachrichten viele Zuschauerinnen und Zuschauer wieder umschalteten. Ein echter Einschalter war daneben einmal mehr die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?".

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter:

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 45 Prozent konnte die Ad Alliance am Donnerstag einmal mehr die Spitze behaupten. Seven.One Media folgte als stärkster Konkurrent mit 33 Prozent deutlich dahinter.

Werbe-Ranking: Edeka wirbt häufiger

Kurz vor dem Wochenende hat Edeka die Zahl seiner TV-Spots wieder nach oben geschraubt. 97 Mal warb der Lebensmittelkonzern am Donnerstag im deutschen Fernsehen und kam damit auf eine Reichweite von 78,55 XRP. Die meisten Spots schaltete Edeka dabei auf den Sendern Vox und Vox Up, gefolgt von RTL und ProSieben. Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen liefen vereinzelte Spots. Konkurrent Lidl schaffte am Donnerstag ebenfalls den Sprung in die Top 10, Lidl folgte danach auf Rang elf.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.