Der Primetime-Verlauf: Joko & Klaas sammeln zwei Stunden Publikum ein

Der Blick auf den Primetime-Verlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt am Dienstagabend, dass es vor allem "Joko & Klaas gegen ProSieben" gelang, im Verlauf der Sendung Publikum einzusammeln - zumindest in den ersten beiden Stunden. Von den üblichen Einbrüchen während Werbeunterbrechungen abgesehen ging es zwischen 20:15 Uhr und kurz vor 22:15 Uhr quasi sukzessive nach oben. Danach schalteten dann einige ab, auch wenn am nächsten Morgen der Wecker feiertagsbedingt bei den meisten wohl nicht so früh geklingelt haben dürfte.

Der Vorabend-Verlauf: RTL aktuell bleibt größter Publikumsmagnet

Der RTL-Reichweitenverlauf am Vorabend zeigt einmal mehr, dass es "RTL aktuell" gelingt, enorm viele Menschen vor den Fernseher und zu RTL zu locken - sobald die Sendung zu Ende ist, schalten dann aber ähnlich viele aber auch direkt wieder ab oder um, wenn "Alles was zählt" beginnt.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Lenor verteidigt den Werbe-Thron

Lenor ist schon seit längerem das Produkt, das Procter & Gamble am stärksten in den Mittelpunkt seiner TV-Werbeinvestitionen stellt, das war auch am letzten Tag des Aprils nicht anders. Mit Gillette, Pampers und Always waren aber noch drei weitere Procter & Gamble-Marken unter den sieben bruttoreichweitenstärksten Marken in deutschen Werbeblöcken vertreten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.