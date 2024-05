Der Primetime-Verlauf: Wiener Philarmoniker verlieren schnell an Boden

Der Auftritt der Wiener Philharmoniker in der Waldbühne Berlin sorgte nach dem "heute-journal" umgehend für einen erheblichen Reichweiten-Einbruch, der Abwärtstrend setzte sich aber auch danach weiter fort. Noch deutlicher war freilich der Absturz, als nach dem "Polizeiruf 110" im Ersten der Krimi "Mord auf Shetland" seinen Lauf nahm. Großer Profiteur um 21:45 Uhr war einmal mehr "Grill den Henssler", das offensichtlich enorm viel öffentlich-rechtliches Stammpublikum erreicht.

Der Vorabend-Verlauf: Die "Tagesschau"-Wand

Der Einschalt-Impuls, den die "Tagesschau" um 20 Uhr auslöst, ist an jedem Abend beträchtlich - und der Anstieg fällt noch steiler aus, wenn danach der Sonntagskrimi folgt. Im Verlauf zeigt sich dann auch, dass die Reichweite im Verlauf der Sendung sukzessive stark ansteigt und der höchste Wert erst beim Wettebericht erzielt wird. Wenn die wichtigste Meldung des Tages zu Beginn der Sendung behandelt wird, liegt die Reichweite noch erheblich niedriger.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Škoda mit stärkstem Werbetag seit 1.1.

Klassische Autohersteller sind in diesem Jahr bislang nicht gerade die besten Werbekunden - da fällt es schon ins Auge, wenn Škoda es am Sonntag immerhin mal unter die Top 10 schafft. Nachdem der Autobauer dreieinhalb Monate gar nicht im TV geworben hatte, läuft seit Anfang vergangener Woche nun wieder eine neue Kampagne, die aus Bruttoreichweitensicht am Sonntag ihren Höhepunkt erreichte - mit dem stärksten Tag seit dem 1. Januar. Dabei setzte man auch auf Sport-Umfelder: Sport1 war hinter Vox und RTL der drittgrößte Bruttoreichweitenlieferant am Sonntag.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.