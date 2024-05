Der Primetime-Verlauf: Lanz lockt Publikum

Das ZDF zeigte am Dienstagabend zwei Programme, die wirklich für einen Einschaltimpuls sorgten. Das war einerseits und wenig überraschend das meist erfolgreiche "heute journal", andererseits aber auch eine um 22:45 Uhr gestartete Ausgabe von "Markus Lanz". Sie führte insbesondere in den Anfangsminuten zu einer steigenden Verlaufskurve, was zu so später Stunde durchaus eher eine Seltenheit ist. "Maischberger", deren ARD-Talk um kurz nach 23 Uhr startete, gelang das deutlich weniger. Auch ihre Runde sorgte zwar kurz für leicht steigende Werte, der Anstieg fiel aber bei Weitem nicht so deutlich aus wie bei Lanz. Zu Gast bei "Markus Lanz" war am Dienstag unter anderem FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

Der Vorabend-Verlauf: "BTN" steigert sich deutlich

RTLzwei verbuchte am Dienstag vor dem Start von "Berlin - Tag & Nacht" schon deutlich ansteigende Werte und auch in den ersten Minuten der Hauptstadt-Soap ging es klar nach oben. Anders sah es eine Stunde zuvor aus. Nach dem Ende von "Hartz und herzlich" schalteten erneut viele ab. "Köln 50667" fand sich schnell auf klar niedrigerem Reichweitenniveau wieder.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ad Alliance dominierte am Dienstag deutlich mit 38 Prozent, SOM verfehlte die 30-Prozent-Marke und landete letztlich bei 29 Prozent.

Werbe-Ranking: Milka legt weiter zu

Schon am Montag erreichte die Milka-Kampagne über 200 XRP, am Dienstag lief es noch ein Stück besser. 479 ausgestrahlte Spots bescherten Mondelez Deutschland fast 213 Punkte. Somit lag man noch vor Lenor mit 170 Punkten. Die beiden Kampagnen waren die mit Abstand erfolgreichsten. Schon Platz drei (Nivea von Beiersdorf) landete bei rund nur rund 97 Punkten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.