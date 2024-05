Der Primetime-Verlauf: "GNTM" fesselt Fans

An der Verlaufskurve von ProSieben kann man wunderbar erkennen, wie sehr die Fangemeinde von "Germany's Next Topmodel" der Show die Treue gehalten hat. Nach fast allen Werbepausen kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer zurück - und blieben bis spät am Abend wach um zu sehen, welche Models die Sendung in dieser Woche verlassen müssen. Lediglich hintenraus ließ das Interesse ganz leicht nach, das dürfte aber der späten Uhrzeit geschuldet sein.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: Bommes stark

Seit Anfang der Woche ist "Gefragt - Gejagt" wieder am Vorabend des Ersten zu sehen - und fährt dort seither hohe Quoten ein. Und auch ein Blick auf die Verlaufskurve aus den mehr als eine Million Vodafone-TV-Haushalten ist interessant: Am Donnerstag legte die Quizshow über die gesamte Sendedauer hinweg zu. Das schaffte zuvor zwar auch "Brisant", Alexander Bommes zog die Menschen aber noch stärker an als das Magazin - vor allem zu Beginn.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Rewe dreht auf

Die Supermarkt-Kette Rewe hat am Donnerstag 202 Spots in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender geschaltet - mehr waren es in diesem Jahr noch nie. Die Bruttoreichweite lag dementsprechend bei 126 XRP - damit schaffte Rewe den Sprung auf Platz zwei der reichweitenstärksten Marken. Nur Milka war mit 198 XRP noch erfolgreicher, warb dafür aber auch satte 463 Mal. Neben einem Spot, in dem man vermeintlich günstige Artikel bewarb, schaltete Rewe am Donnerstag auch einen Image-Spots sehr häufig, in dem es darum ging, dass das Unternehmen stark auf regionale Produkte setzt.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.