Der Primetime-Verlauf: Mit der Hoffnung schwand das Publikum

Nachdem Bayer Leverkusen im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo bereits früh in Rückstand geriet, konnte sich den Abend über natürlich keine Euphorie aufbauen, die die von Beginn an bereits sehr hohe Reichweite nochmal weiter hätte steigen lassen - dies zeigt ein Blick auf die Entwicklung der RTL-Nutzung im Abendverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten.

Nach dem Ende der Primetime-Programme im Ersten und im ZDF schalteten zwar viele kurz zu RTL, um sich dort über den aktuellen Stand zu informieren, nach der Halbzeit kehrte das Publikum dann aber zunächst nur etwas schleppend zurück. Und als dann in der 75. Minute auch noch das 0:3 fiel, hatten etliche dann offenbar genug und sahen sich die Endphase der Partie gar nicht mehr an.

Der Vorabend-Verlauf: Krimi-Umschalter helfen Lege nur kurz

So groß die Erfolge sind, die das ZDF regelmäßig mit Sebastian Lege in der Primetime feiert: Der Aufguss alter Folgen am Vorabend sorgt nur für mäßige Quoten. Im Verlauf zeigt sich zwar, dass das ZDF nach dem Ende von "Watzmann ermittelt" im Ersten einen kleinen Schub erfährt - um 19:50 Uhr führt dann die Werbepause im ZDF aber dazu, dass die Reichweite wieder sinkt und nach der Werbepause auch bis kurz vor 20:15 Uhr nicht mehr auf dieses Niveau zurückkehrt.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Stärkster Amazon-Werbetag seit zwei Monaten

Während Milka das Werberanking auch am Mittwoch weiter anführte, schob sich Amazon bis auf Platz 2 nach vorne. Mit einer Bruttoreichweite von rund 150 XRP war es für das Unternehmen der stärkste Werbetag im klassischen TV seit dem 24. März. Dabei half es, dass man - ebenso übrigens wie Milka - stark auf RTL setzte, das mit der Europa League ja auch einen Quotenkracher im Programm hatte. Allein mit den RTL-Schaltungen erzielte Amazon am Mittwoch laut den AEOS-Zahlen fast zwei Drittel der gesamten Bruttoreichweite.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.