Die Phase des Publikum-Einsammelns dauerte bei "Schlag den Star" am Sonntagabend nur rund 45 Minuten an, die höchste Reichweite in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten wurde bereits um kurz nach 21 Uhr verzeichnet, als in einer Werbepause von "Grill den Henssler" offenbar einige kurz rüberzappten. Als Mehmet Scholl nach rund einer Stunde durch Thomas Helmer ersetzt wurde, begann dann ein langsamer, aber stetiger Sinkflug.

Wie viele wirklich bis zum Ende der Sendung um kurz vor 2 Uhr nachts dran blieben, lässt sich aktuell nicht nachvollziehen, weil die AEOS-Daten um Mitternacht enden - aber zumindest lässt sich ersehen, dass im Vergleich zum absoluten Höhepunkt um 21:04 Uhr die Reichweite direkt vor der Werbepause um kurz vor Mitternacht in den AEOS-Haushalten schon um über 40 Prozent gefallen war. Spannend ist hier auch der Vergleich mit "Grill den Henssler". Auch hier blieben längst nicht alle bis zum Ende der Sendung um 23:35 Uhr dran, der Sendung gelang es aber wieder, am späteren Abend einen Teil des öffentlich-rechtlichen Publikums einzusammeln. Dadurch wurde der Reichweiten-Peak hier erst nach 22:30 Uhr gemessen.

Das Jubiläumsspecial von "Exclusiv" zeigte sich im Verlauf am RTL-Vorabend ziemlich stabil mit einem kurzen Zwischen-Hoch zwischen den beiden Werbepausen. Letztlich gelange es aber, während der "Tagesschau" ähnlich viele Vodafone-Haushalte zu erreichen wie zu Beginn der Sendung.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Ferrero gleich doppelt in den Top 10

Am Samstag war Weltkindertag, am Sonntag war Werbekindertag - zumindest fuhr keine andere Marke eine höhere Bruttoreichweite durch ihre TV-Werbespots ein als Ferrero mit seinen Kinder-Produkten. Und auch für Produkte unter der Marke Ferrero selbst reichte es noch für einen Platz innerhalb der Top 10, womit man das Duell mit Milka von Mondelez am Sonntag ganz deutlich für sich entscheiden konnte.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.