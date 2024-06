Vorabend-Verlauf: ZDF verzeichnet steilen Anstieg im Spielverlauf

Die Verlaufskurve am Vorabend spiegelt wohl vor allem wieder, dass der Donnerstag ein normaler Arbeitstag war und auch viele Fußball-Fans erstmal nach Hause kommen musste, ehe sie die Übertragung der Partie zwischen Dänemark und England einschalten konnte. In jedem Fall zeigt sich ein steiler Anstieg der Reichweite sukzessive über die gesamte Laufzeit des Spiels hinweg, besonders ausgeprägt während der ersten Hälfte. Zum Schlusspfiff waren dann fast doppelt so viele Vodafone-Haushalte dabei wie beim Anpfiff der Partie. Im Gegenzug zeigt sich unterdessen, dass "Gefragt - Gejagt" anders als an "normalen" Tagen im Verlauf kein Publikum einsammeln konnte. Wer das Quiz sehen wollte, der war schon von Anfang an mit dabei.

© All Eyes on Screens

Primetime-Verlauf: Zweite Hälfte mit stabilen Werten

Beim Abendspiel sieht die Kurve erwartungsgemäß anders aus. Auch hier zeigt sich während der ersten Hälfte zwar ein Aufwärtstrend - nur auf deutlich höherem Ausgangsniveau und deutlich geringer ausgeprägt. Während der zweiten Hälfte setzte sich dieser Trend dann nicht fort, hier herrschte eher Stabilität. Der "Boze-Krimi" im Ersten verzeichnete unterdessen leichte Rückgänge über die Laufzeit, hier wechselten offenbar doch noch einige zum Fußball rüber.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Lenor dominiert

Lenor ist in diesem Jahr ein Dauerbrenner in den Bruttoreichweiten-Charts der Marken in den Werbeblöcken deutscher Sender - und auch am Donnerstag lag man wieder mit haushohem Vorsprung vor der Konkurrenz. Ohnehin belegte Procter & Gamble wieder fünf der Top 15-Plätze und unterstreicht damit seine Position als wichtigster TV-Werbekunde.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.