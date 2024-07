Der Primetime-Verlauf: "EM-Studio" gibt nach, Kabel Eins steigert sich

Kein EM-Spiel gab es am Donnerstag zu sehen, dafür aber das "RTL EM Studio", das direkt nach 20:15 Uhr dazu führte, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die zuvor "GZSZ" geschaut haben, wegschalteten. In den ersten Minuten gab die Raab-Produktion bei RTL jedenfalls klar nach. Anders sah es bei Kabel Eins aus: "Achtung Abzocke" stieß ganz offenbar auf reichlich gefallen und legte klar zu. Die höchste Reichweite wurde um einige Minuten vor 21:45 Uhr gemessen, also unmittelbar vor dem dritten Werbeblock.

Einen guten Verlauf bekam auch das ZDF hin. Auch von den "Bergrettern" gab es nur eine Wiederholung zu sehen, das schien das Publikum aber überhaupt nicht zu stören. Der 90-Minüter gewann sukzessive Publikum hinzu. Stabil präsentierte sich am späteren Abend zudem der Talk von Maybrit Illner.

Der Vorabend-Verlauf: Reichweite taucht ab

Nachdem "Gefragt - gejagt" auch diesmal wieder deutlich zulegte und im Verlauf der rund 45 Minuten langen Ausstrahlung im Ersten Zuschauerinnen und Zuschauer gewann, waren nicht wenige nach dem Abspann des Ratespiels wieder weg. Anders gesagt: Zum Start der "WaPo Elbe" ging die Reichweite auf Tauchstation. Von der Krimiserie lief allerdings auch nur eine Wiederholung.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Der Donnerstag war ein guter Tag für ARD Media, das sich mit 16 Prozent den Bronze-Rang sicherte.

Werbe-Ranking: Dr. Oetker präsenter

An einem EM-freien Tag sah die Spitze des XRP-Rankings doch etwas anders aus. So sicherte sich nun Dr. Oetker die Spitzenposition - deutlich mehr Spots als noch am Mittwoch liefen nun am Donnerstag. Das Unternehmen schraubte seine Bemühungen auf 260 Spots (Vortag 186) nach oben. Entsprechend stieg der XRP-Wert auf 149 Punkte, ein Plus von fast 70 Zählern. Kinder und Rewe belegten ebenfalls noch eine Position unter den Top3. Stabil blieb "Lenor" - wie schon tags zuvor hatte Procter & Gamble für die Marke etwas mehr als 100 Spots gebucht.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.