Der Primetime-Verlauf: Shows halten Publikum gut

"Gefragt - gejagt" hat am Samstag um 21:45 Uhr massiv vom Ende des ZDF-Krimis profitiert. Nachdem der Film dort zu Ende war, wechselten ganz offenbar viele Menschen zum Ersten - und blieben hier auch lange dran, sodass der zweite Teil der Quizshow deutlich erfolgreicher unterwegs war. Aber schon im ersten Teil konnten Alexander Bommes, die Jäger und die ratenden Promis nach und nach viele Menschen zum Sender locken

Auch RTL profitierte davon, dass sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag auf eine lange Show einlassen konnten und wollten. Das neue "Geo-Quiz" gewann das durch die Werbeunterbrechungen verlorengegangene Publikum lange zurück und auch am Ende der Show waren noch viele Menschen mit dabei.

Der Vorabend-Verlauf: Formel 1 - und dann weg

RTL konnte nachmittags mit dem Qualifying der Formel 1 viele Menschen ansprechen. Als die Entscheidungen allerdings gefallen waren, schalteten viele Menschen schnell weg. Schon die Nachberichterstattung lief deutlich schlechter und auch "Gala" performte später auf einem niedrigeren Niveau, konnte aber nach und nach wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln. Im Ersten war es vor allem die lange Übertragung der Tour de France, die Publikum zum Sender spülte.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite

