Der Primetime-Verlauf: "Tagesthemen" spülen Sport-Fans zu Sat.1

Die Olympischen Spiele waren am Freitagabend zwar dominant, doch daneben haben auch das ZDF mit seinen Krimis und Sat.1 mit dem Saison-Auftakt der 2. Bundesliga punkten können. Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV verzeichnete vor allem in der Schlussphase noch einmal steigende Reichweiten, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen.

Als im Ersten die "Tagesthemen" begannen, schalteten augenscheinlich viele Fans zu Sat.1, wo die Kurve bis zum Abpfiff anzog. Umso rapider kamen dem Privatsender nach dem Abpfiff jedoch die Fußball-Fans abhanden. Selbst die Analysen schaffen es also nicht, das Publikum bei der Stange zu halte. Im Gegenzug zappten nach dem Zweitliga-Spiele die Zuschauerinnen und Zuschauer erkennbar zu einem großen Teil wieder zurück zu Olympia.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Das Wetter bringt die Zuschauer

Die Olympia-Dominanz war unterdessen bereits am Nachmittag und Vorabend erkennbar. Zusätzlich sorgte dann erwartungsgemäß noch die "Tagesschau" für Einschaltimpulse - hier lag der Reichweiten-Peak, wie so häufig, ganz am Ende, als der Wetterbericht lief.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Einen ungewohnt schwachen Dreikampf gab's am Freitag: Hier gewann die Ad Alliance zwar mit 31 Prozent, doch nur zwei Prozentpunkte dahinter kam schon Seven.One Media über die Ziellinie. Bemerkenswert ist aber die Stärke von ARD Media: Der ARD-Vermarkter landete mit einer Werbe-Reichweite von 27 Prozent nur hauchdünn hinter den Vermarktern der beiden großen Privatsender-Gruppen - Olympia sei Dank.

Werbe-Ranking: Sparkasse ganz vorne

Zur Stärke von ARD Media passt, dass die Sparkassen-Sponsorings rund um Olympia am Freitag die Spitzenposition im Werbe-Ranking übernahm. Obwohl der kurze Spot nur 22 Mal ausgestrahlt wurde, lag die Reichweite bei beachtlichen 140,84 XRP. Google brauchte für seine 109,48 XRP dagegen fast 500 Ausstrahlungen, setzte also auf weniger reichweitenstarke Umfelder.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.