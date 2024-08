Der Primetime-Verlauf: Olympia mit Peak vor den Nachrichten

Die Olympischen Sommerspiele in Paris haben am Mittwochabend einige Zuschauerinnen und Zuschauer zum ZDF gelockt - die Reichweiten in den entsprechenden Vodafone-Haushalten stiegen jedenfalls Stück für Stück an. Peaks erreichte man dabei gegen 21:15 und um kurz vor 21:45 Uhr. Gegen 21:15 Uhr ging es in die Schlussphase beim Bahn-Radfahren, um kurz vor 21:45 Uhr wurden Bilder vom Stabhochsprung gezeigt. Nach dem "heute journal" war dann ein Stück weit die Luft raus. Als es um 22 Uhr mit (Live-)Sport weiterging, sanken die Reichweiten doch kontinuierlich.

Sehr konstant zeigte sich eine Filmwiederholung im Ersten, Mario Barth war bei RTL vor allem zu Beginn und am Ende gefragt. Die höchsten Reichweiten verbuchte seine Show nach 21:45 Uhr, also während der kurzen Olympia-Pause im ZDF. In diesem Zeitfenster war übrigens auch der von Kabel Eins gezeigte Spielfilm "Der Soldat James Ryan" so gefragt wie sonst an diesem Abend nicht.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "RTL Aktuell" zieht trotz Olympia an

Trotz Olympia haben die Hauptnachrichten von RTL viele Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt - gleiches gilt übrigens auch für "heute", das im ZDF mit wenigen Momenten Verspätung um 19:02 Uhr losging. Auch hier stiegen die Reichweiten deutlich an. Während die Reichweiten-Kurve bei RTL um kurz nach 19 Uhr, also zum Start der Soap-Schiene, deutlich abfiel, gelang des dem ZDF nach einem kurzen Abschwung wieder Publikum aufzubauen. Olympia lockte also schon gegen halb acht Uhr abends wieder einige an.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ad Alliance grüßt auch diesmal wieder von der Spitze, ein enges Duell gab es um den Silberrang, hier waren nämlich Seven.One Media und das ZDFwerbefernsehen nahezu gleichauf.

Werbe-Ranking: Top4 nahezu unverändert

Die Top4 im Werberanking haben sich gegenüber dem Vortag kaum verändert. Erneut waren es Sparkasse, Milka, Toyota und eine Kampagne für die "Ferrero"-Marke Kinder, die die besten Plätze im XRP-Ranking (in dieser Reihenfolge) belegten. Milka und Toyota tauschten am Mittwoch nun die Plätze. Alle vier kamen zudem auch auf jeweils dreistellige XRP-Werte.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.