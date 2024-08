Der Primetime-Verlauf: ZDF verliert stark, ZDFneo sammelt Krimi-Fans ein

Am Montagabend schalteten um 20:15 Uhr viele zunächst zum ZDF - statt des Krimis nach erprobter ZDF-Bauart stießen sie dort aber auf einen Film aus der Reihe "Junges Kino im Zweiten". "Das schwarze Quadrat" traf dann tatsächlich bei Etlichen offenbar nicht den Geschmack. Der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt einen ziemlich steilen Abwärtstrend, der knapp 45 Minuten anhält und sich nach einem kurzen Anstieg nach Ende der Doku in der ARD in abgeschwächter Form auch in der zweiten Hälfte des Films fortsetzt. Zum "heute-journal" steigt die ZDF-Reichweite dann aber wieder massiv an.

Bleibt noch die Frage, wo das ZDF-Publikum abgeblieben ist. Aus der Grafik oben geht einer der großen Gewinner nicht hervor, der Blick auf die Daten von All Eyes On Screens zeigt aber, dass ZDFneo mit "Inspector Barnaby" viele ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt haben dürfte. Dort zeigt die Kurve über die ganze Laufzeit kontinuierlich nach oben. Zwischen 20:15 Uhr und 21:43 Uhr steigt die Reichweite hier um rund 40 Prozent an. Im Verlauf zulegen konnte aber auch Vox, das mit "Goodbye Deutschland" in den AEOS-Haushalten zwischenzeitlich sogar vorn lag.

Der Vorabend-Verlauf: News sind die Treiber am Vorabend

Keine Überraschung beim Blick auf den Vorabend-Verlauf: Auch am Montag waren es vor allem die Nachrichten, die für die Peaks im Vorabendprogramm bei RTL, im ZDF und im Ersten sorgten. Danach schalteten viele aber auch direkt wieder um oder aus.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Süßigkeiten-Trio ganz vorn

Die drei bruttoreichweitenstärksten TV-Kampagnen bewarben zum Start in die neue Woche allesamt Süßigkeiten. Die Ferrero-Marke Kinder holte sich dabei den Sieg mit deutlichem Vorsprung vor Haribo, das wiederum klar vor Milka von Mondelez lag. Dabei unterschied sich die Belegungs-Strategie deutlich. Während Kinder die beiden großen privaten Sendergruppen noch recht ausgewogen bediente, setzte Haribo bereits einen stärkeren Schwerpunkt bei den Sendern der Ad Alliance und nahm zusätzlich Das Erste mit in den Mix auf. Mondelez machte mit seinen Milka-Spots hingegen einmal mehr einen Bogen um ProSiebenSat.1 und sparte die Sender fast komplett aus. Hier lag der Schwerpunkt ganz eindeutig auf der Ad Alliance, doch auch die Sender von Warner Bros. Discovery und Visoon wurden bedacht.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.