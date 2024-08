Der Primetime-Verlauf: "ran" braucht Anlaufzeit und legt dann immer weiter zu

Als die neue Bundesliga-Saison um 20:30 Uhr angepfiffen wurde, bewegte sich die Sat.1-Reichweite noch auf einem recht überschaubaren Niveau - es brauchte etwa 20 Minuten, bis die Reichweite ihre Flughöhe gegen 20:50 Uhr dann endlich erreicht hatte und zunächst mal hielt. Kurz vor der Halbzeitpause wechselten dann offenbar viele nach dem ersten ZDF-Krimi rüber zu Sat.1, während der zweiten 45 Minuten hielt der Aufwärtstrend dann weiter an, sodass der Peak tatsächlich erst in den Schluss-Minuten des Spiels erreicht wurde. Interessant auch: Die Überschneidungen der Zielgruppen Dschungel und Fußball scheint nicht allzu groß zu sein, es lassen sich zwischen beiden Kurven jedenfalls keine nennenswerten Wechselwirkungen feststellen.

Der Vorabend-Verlauf: Kloeppel und von der Groeben-Abschied hält Publikum

Der übliche massive Quotenanstieg zum Start von "RTL aktuell" fiel bei der letzten Ausgabe mit Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben noch etwas steiler aus - und anders als sonst beim anschließenden "Alles was zählt" üblich gab's diesmal keinen direkten deutlichen Absturz, sondern ein großer Teil des Publikums blieb dran und verfolgte die überraschend eingeschobene Abschiedssendung für die beiden - was auch dafür sorgte, dass der sonst übliche Anstieg bei "heute" diesmal etwas geringer ausfiel.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking:

Während Mondelez seine Milka-Kampagne in hoher Schlagzahl auch am Freitag weiter fortführte und damit erneut den Spitzenplatz errang, setzte auch Rewe und McDonald's ihre am Donnerstag hochgefahrenen Werbeaktivitäten fort. Für McDonald's war der Freitag damit der bruttoreichweitenstärkste Tag seit etwa zwei Monaten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.