Der Primetime-Verlauf: Fußball-Fans schalten früh um

Schon nach 35 Minuten führte der VfB Stuttgart am Dienstagabend in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Preußen Münster - allzu große Spannung erhofften sich die Zuschauerinnen und Zuschauer daher für den weiteren Verlauf des Spiels nicht mehr. Das drückte sich auch in der Reichweiten-Kurve aus: Nach einem kurzzeitigen Anstieg um 21:00 Uhr - bedingt durch das Ende der ZDF-Doku - ging die Reichweite der Live-Übertragung im Ersten bis zum Ende der ersten Halbzeit recht kontinuierlich nach unten.

Und auch in der zweiten Halbzeit blieb der Peak, der schon nach rund 15 Minuten erreicht war, in weiter Ferne. Stabile Reichweiten gab's dagegen auch am Dienstag wieder für den Dschungel bei RTL: "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" hielt seine Fans nahezu bis zum Schluss vor dem Fernseher. Im ZDF sorgte derweil noch einmal das "heute-journal" für einen kurzzeitigen Aufschwung. Hier lief's um kurz nach 22 Uhr am besten, als "IBES" in die letzte Werbepause ging.

Der Vorabend-Verlauf: "Landarztpraxis" sorgt für Impulse

Kurz vor dem Staffel-Finale sorgt "Die Landarztpraxis" im Sat.1-Vorabendprogramm weiterhin für Einschaltimpulse. Die Serie hielt ab 19 Uhr ihre Fans bei der Stange, wie die Verlaufskurve von All Eyes on Screens zeigt. Danach sammelten dann auch die "Newstime"-Nachrichten noch Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Postcode-Lotterie wirbt auf vielen Kleinstsendern

Die Deutsche Postcode-Lotterie wirbt derzeit wieder umfassend im deutschen Fernsehen - ganze 430 Mal flimmerten am Dienstag die Spots über die Bildschirme. Das reichte für eine Reichweite von 61,43 XRP, was nicht allzu effizient war. Zum Vergleich: Carglass landete nur knapp dahinter, schaltete aber lediglich 142 Spots. Erklären lässt sich die Diskreptanz damit, dass die Postcode-Lotterie vor allem auf kleinen Sendern warb - am häufigsten bei MTV, gefolgt von Deluxe Music und N24 Doku. Die größte Reichweite sammelte die Lotterie bei Welt ein, gefolgt von RTLzwei und Vox.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.