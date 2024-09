Der Primetime-Verlauf: "Hart aber fair" sammelt Publikum ein

Nach einem 30-minütigen "Brennpunkt" im Nachgang der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen startete "Hart aber fair" diesmal bereits 15 Minuten früher als sonst. Obwohl man sich thematisch an den vorausgehenden "Brennpunkt" anschloss, gab es aber zunächst mal etliche Leute, die ab- oder umschalteten, als der Talk begann. Doch im weiteren Verlauf ging es dann Stück für Stück nach oben - erstmals um kurz nach 21 Uhr in einer Werbepause von "Wer wird Millionär?", der Höhepunkt wurde dann gegen 21:44 Uhr erreicht, als im ZDF auch der "Pärchenabend" zu Ende war. Davon profitierte auch "WWM", das dann kurz vor 22 Uhr seinen Peak erreichte.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Sozialdokus punkten am RTLzwei-Vorabend

RTLzwei präsentierte sich am Montag stark am Vorabend, wo die Sozialdokus schon früh viel Publikum hatetn und dieses auch is zum Ende um kurz nach 19 Uhr halten konnten. In den von All Eyes On Screens ausgewerteten Haushalten lag die RTLzwei-Nutzung dabei streckenweise weit über der von Sat.1 oder ProSieben.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Amazon meldet sich zurück

Während McDonald's das Werberanking auch zum Start in die neue Woche mit der höchsten erreichten Bruttoreichweite aller Marken anführte, meldete sich auf Rang 4 Amazon erstmals seit längerem wieder in den oberen Plätzen zurück. Den August über hatte sich der Konzern überwiegend stark zurückgehalten, in der vergangenen Woche das Engagement dann zumindest leicht wieder hochgefahren, der Montag war nun der stärkste Amazon-Werbetag seit dem 26. Juli. Hier überlappen sich aktuell Kampagenen für das Prime-Programm allgemein sowie die zweite Staffel der Prime-Video-Serie "Die Ringe der Macht".

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.