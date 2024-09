Der Primetime-Verlauf: Jauch legt im Verlauf stark zu

"Wer wird Millionär?" konnte im Verlauf des Abends - zumindest bis kurz vor 22 Uhr - Stück für Stück deutlich an Reichweite zulegen, wie die Auswertung des Nutzungsverlauf in rund eine Million Vodafone-Haushalten durch All Eyes On Screens zeigt. So mancher dürfte vom ZDF-Krimi rübergewechselt sein, dort zeigt sich nämlich ein kontinuierlicher leichter Abwärtstrend. Klar ist aber auch: Wer mit Blick aufs nahende "RTL direkt" dann abschaltete, kam danach auch nicht mehr zurück.

Interessante Wechselwirkung unterdessen schon früher am Abend: Immer wenn RTL in die Werbung ging, schalteten offenbar einige zu "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" rüber - und blieben dort dann auch hängen, sodass das Porträt im Ersten stufenweise zulegen konnte. Als dann dort allerdings "Die 100" startete, war ein großer Teil des Publikums direkt weg. Die Sendung konnte auch im Verlauf dann nicht nennenswert zulegen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: ARD-Talk verliert Publikum binnen Minuten

Unsere Vorabend-Kurve beginnt erst um 17 Uhr, uns liegen aber auch die Zahlen für die Stunde davor vor - und die ist durch den Start von "Amado, Belli, Biedermann" diesmal besonders interessant. Der Verlauf zeigt, dass viele dem Format gar keine Chance gaben und direkt zwei Minuten nach Sendungsbeginn schon weg waren - danach hielt ein leichter Abwärtstrend aber noch zehn weitere Minten an. Erst ab etwa 16:30 Uhr stabilisierte sich die Sendung dann - es ging nicht mehr abwärts, aber mit Ausnahme der letzten Minuten, als schon die ersten für die "Tagesschau" und das nachfolgende "Brisant" zuschalteten, gab es auch keine Einsammel-Effekte mehr. Das sind keine so guten Aussichten für die nächsten Tage.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Schoko statt Shopping

Nachdem die vergangene Woche noch Amazon im Wochenmittel die Bruttoreichweiten-Charts angeführt hatte, waren zum Start in die neue Woche nun wieder das Schoko-Duett aus der Ferrero-Marke Kinder und Milka von Mondelez mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. Amazon hielt sich trotzdem noch auf dem Treppchen und auch McDonald's und Lenor schafften es knapp noch über die Marke von 100 XRP.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.