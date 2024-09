Der Primetime-Verlauf: "'Terra X'-Show" trotzt dem Trend

Deutlich nach oben zeigte die Tendenz am Mittwoch bei der "großen 'Terra X'-Show" im Zweiten. Anders als andere Unterhaltungsprogramme gewann die Show sukzessive Publikum hinzu. Sein Publikum nicht gehalten hat derweil der Staffelauftakt von "DSDS" – zwar legte die Casting-Show in den ersten Minuten ganz klar zu, doch schon die erste Werbepause war eine Hürde, über die nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer mitgingen. Und so lässt sich für die entsprechenden Vodafone-Haushalte, aus denen die AEOS-Daten kommen sagen: Vor 22 Uhr schauten dann deutlich weniger Menschen das Bohlen-Format als noch nach 20:15 Uhr. Und auch "TV total", das zum Start und insbesondere bei der Suche nach einer neuen Band starke Zuwächse verbuchte, rettete sein Publikum mehr schlecht als recht über den ersten Werbeblock.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Gute Performance von "Hartz und herzlich"

Kontinuierlich steigende Werte verbuchte RTLzwei ab etwa 17:30 Uhr. Hier erwies sich "Hartz und herzlich" also als willkommener Magnet. Sat.1 gewann insbesondere nach 18:45 Uhr neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Das passierte also während "Notruf", durchaus möglich aber, dass hier auch schon Soap-Fans frühzeitig einschalteten, denn die neue "Spreewaldklinik" hielt das Niveau dann in den Minuten nach 19 Uhr.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: P&G drei Mal vertreten

Mit gleich drei unterschiedlichen Kampagnen ist derzeit wieder Procter & Gamble, ohnehin ja einer der wichtigsten Werbekunden für die deutschen Sender, an der XRP-Spitze vertreten. Unter die Top 15 schaffen es hier aktuell die Marken Ariel, Always und Lenor. Für alle drei wurden zwischen 78 und 99 Spots gebucht, mit knapp 72 Punkten war Ariel im Ranking auf Position acht am stärksten. Mit knapp 68 und knapp 67 Punkten folgten Always und Lenor etwas dahinter.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.