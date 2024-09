Der Primetime-Verlauf: Krimi-Publikum läuft zum Fernsehpreis über

Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises sorgte in den ersten zehn Minuten zunächst für viele Abschalter, wie ein Blick auf die steile Abwärtskurve im Nutzungsverlauf in den rund eine Million von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt. Dann hielt sich die Show allerdings recht wacker - ehe gegen 21:15 Uhr nochmal eine deutliche Abwärtsbewegung zu erkennen war. Gerettet hat die Quote dann, dass um 21:45 Uhr viele nach dem Ende von "SOKO Wien" ins Erste schalteten - wobei auch hilfreich gewesen sein dürfte, dass die Fußball-Übertragung bei RTL dort nach kurzer Zeit in die Halbzeitpause ging.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" ist die Rettung nach der "Simpsons"-Delle

Der ProSieben-Verlauf zeigt zwischen 18:13 Uhr und kurz nach 19 Uhr wieder eine ganz bittere flache Linie am unteren Ende der großen acht Vollprogramme - erst als dann "Galileo" um 19:05 Uhr beginnt, zieht die Reichweite direkt an und kann sich zudem dann im Verlauf der folgenden rund 40 Minuten immer weiter steigern. Erst die Werbepause sorgt dann für einen Dämpfer.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Snsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Kinder bleibt die dominierende Marke

Auch am Mittwoch rüttelte niemand am Spitzenplatz der Ferrero-Marke Kinder im Werbe-Bruttoreichweiten-Ranking der Marken im Fernsehen. Mit fast 185 XRP lag man über 80 Prozent vor Dr. Oetker und Shop-Apotheke, die annähernd gleichauf die beiden übrigen Plätze auf dem Treppchen belegten.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es imer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.