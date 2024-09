Der Primetime-Verlauf: "The Voice" legt deutlich zu - bis 22:10 Uhr

"The Voice" konnte im Verlauf des Freitagabends viel Publikum einsammeln, wie ein Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt - zumindest bis etwa 22:10 Uhr. Nach der dann folgenden Werbepause kehrten dann hingegen schon einige nicht mehr zurück, sodass es in den letzten 45 Minuten der Sendung dann wieder langsam bergab ging. Die ARD verlor mit "Kanzlei Liebling Kreuzberg" in den ersten Minuten zunächst viel Publikum - was aufgrund des starken Vorlaufs durch die "Tagesschau" dort generell häufig zu beobachten ist - zeigte sich dann aber recht stabil im Verlauf des Rests der 90-minütigen Wiederbelebung dieser bekannten Marke.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Brisant" und "Gefragt - Gejagt" sind die Reichweiten-Sammler

Es ist das übliche Bild im Vorabend-Verlauf: Mit "Tagesschau", "Brisant" und "Gefragt - Gejagt" gelingt es dem Ersten über fast zwei Stunden hinweg, in hohem Tempo Reichweite aufzubauen. Dann schalten allerdings wohl viele um zu "RTL aktuell" - jedenfalls sackt die Reichweite um 18:45 Uhr mit dem Beginn des "Quiz-Duells" deutlich ab, während es bei den RTL-Nachrichten stark nach oben geht.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Snsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Vodafone mit stärkstem Werbetag des Jahres

Schon in den letzten Tagen hatte Vodafone seine TV-Werbeaktivitäten etwas intensiviert, so bruttoreichweitenstark wie am Freitag war man aber das ganze Jahr 2024 hindurch noch nicht unterwegs. Mit 278 Spot-Schaltungen erreichte man 121 XRP und musste sich im Ranking damit nur McDonald's geschlagen geben. Den größten Teil der Werbeinvestitonen bekam dabei Vox ab, das damit noch einen größeren Reichweiten-Beitrag zur Kampagne lieferte als RTL. Deutlich übergewichtet war aber auch RTLzwei und Welt. Spannend: Bei ProSiebenSat.1 spielten ProSieben und Sat.1 nur eine sehr kleine Rolle, hier wurde am stärksten Sat.1 Gold belegt, auch Kabel Eins lieferte einen höheren Reichweitenbeitrag als die beiden größten Sender der Gruppe.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es imer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.